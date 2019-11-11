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понедельник, 11 ноября 2019 12:23

В железнодорожном вагоне подписали перемирие

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В железнодорожном вагоне подписали перемирие
Компьенское перемирие завершило Первую мировую войну. Фото: wikipedia.org

11 ноября 1918 в Компьенском лесу в Фрнации между Антантой и Германской империей был подписан мирный договор. Он означал завершение Первой мировой войны.

Договор подписали в 5.12 утра в штабном вагоне командующего войсками Антанты французского маршала Фердинанда Фоша.

Германию представляла делегация во главе со статс-секретарем иностранных дел Маттиасом Эрцбергером.

Согласно договору, о 11 утра 11 ноября стороны прекращали огонь.

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Германия признала себя побежденной. Она должна была вывести войска из всех оккупированных ею территорий других государств, а также из союзных ей стран и из Восточной Африки. С территорий бывшей Российской империи войска будут выводиться постепенно, чтобы не допустить их немедленного занятия Красной Армией. Военнопленные союзных армий должны были быть немедленно освобождены. Германия обязывалась передать по особому списку государствам Антанты военное снаряжение, подводные лодки, самолеты. Немецкий флот должны были распустить.

"Это не мир. Это перемирие на 20 лет", - заявил после подписания Фош.

22 июня 1940, через восемь дней после падения Парижа, в Компьене, в том же вагоне, в котором 22 года до того подписывала акт о капитуляции Германия, Франция подписала акт о прекращении военных действий против Германии на условиях, продиктованных нацистами, - она теряла контроль над 60% своей территории, флот, полностью разоружалась и обязывалась содержать немецкие и итальянские оккупационные войска.

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Дата
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