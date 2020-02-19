В захоронении немецкого всадника нашли золотые кресты и ритуальную посуду из Египта

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У города Аугсбург в Германии в захоронении нашли золотые кресты, конскую сбрую и ритуальную посуду из Египта.

В могиле был похоронен богатый древнеримский всадник вместе со своим конем. Гробницу построили около 1300-1500 лет назад, сообщает DW.

Могилу не разграбили. В ней были три креста из тонких листов золота. Это свидетельствует о распространении христианства в этом регионе. В захоронении нашли оружие, щит и конскую сбрую, бронзовый кувшин и патер - широкое блюдо для ритуальных пиршеств.

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Предполагают, что кувшин и патер изготовили в Египте. На севере такие вещи находят редко.

Археологи раскопали 83 древних гробницы в провинции Умм аль-Хальджан на севере Египта. Находки датируются IV тыс. до н.э. Могильники - вырубленные в песчанике овальные ямы с глиняными гробами.