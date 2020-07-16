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пятница, 17 июля 2020 03:13

В заброшенном замке создадут музей украинского войска

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В заброшенном замке создадут музей украинского войска
В Лесковском замке создадут музей. Фото: istpravda.com.ua

Верховная Рада обратилась к правительству о создании музея истории украинского войска

На пленарном заседании народный депутат Антон Яценко обратился к спикеру Дмитрию Разумкову и народным депутатам по рассмотрению проекту постановления №3581 "Об Обращении Верховной Рады Украины к Кабинету Министров Украины относительно необходимости сохранения уникального ландшафтно-архитектурного комплекса "Усадьба Даховских "и создание на его базе государственного ландшафтно парковой музея Истории Украинской Войска". 335 депутатов проголосовали за проект постановления, сообщает "Історична правда".

Лесковский замок построила семья Даховских в XIX в. Его территория более 15 лет находится на балансе Министерства обороны Украины и никак не используется. Замок разрушается.

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"Благодаря этому мы сможем сохранить и возродить уникальный памятник архитектуры XIX века - "Усадьбу Даховских". А также создадим самый большой по площади в Украине ландшафтно-парковый музей истории украинского войска. С помощью существующих музейных экспонатов, исторической и современной военной техники, вооружения будет отражено развитие украинского войска и армии от древних времен до современности. Таким образом, будет популяризироватся военная история Украины и повышаться уровень военно-патриотического воспитания граждан", - заявил Яценко.

Реализация этого проекту может длиться около 3 лет.

В Киеве, в Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко 14 июля презентовали картину французского художника ХVIII века Пьера Луи Гудро "Влюбленный взгляд". В этом году ее вернули в Украину из США.

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