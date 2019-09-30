В Украину вернулось 7 тыс. эмигрантов

Данило Апостол ездил на коронацию Петра I. Фото: cyfrowe.mnw.art.pl

На совете в Глухове гетьманом Украины 1 октября 1727 года выбрали Даниила Апостола (1654-1734). Он провел административную, судебную и земельный реформы. О благоустройстве на Гетманщине узнали запорожцы и они решили вернуться из Задунайской эмиграции. Гетман помог вернуться более 7 тыс. казаков, которые основали Новую Сечь.

Летом 1727 возросла напряженность в российско-турецких отношениях. Россия начала подготовку к новой войне. Правительство Петра II в расчете на военную мощь казаков, стремилась привлечь на свою сторону казацкую старшину. Царь ликвидировал первую малороссийский коллегию и позволил избрать нового гетьмана. На генеральном совете в городе Глухове 73-летнего Апостола единогласно было избрано гетьманом.

Гетьман ездил на коронацию Петра II, где подал петицию о восстановлении государственных прав Украины. В ответ российское правительство издал так называемые "Решительные пункты" значительно ограничивали гетьманскую власть и политическую автономию Левобережной Украины.

На 80-м году жизни Апостол умер.За царскому приказу от 31 января 1734 года создано правления гетьманского правительства, которое состояло из шести человек: трех россиян и трех украинцев во главе с князем Шаховским.

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"Сей Даниил Апостол после смерти гетмана Скоропадского стал вновь гетьманом, которому дай бог многия лита. Вручили ему клейноды военные - печать и булаву и знаменами военными его покрыли, и крикнули все казаки сильно, сильно, подняв шапку в посох вверх. И ударили по всем полкам на котлах, и на трубах виват заиграли. Богу же всемогущему, творящих дивнии чудеса и будет слава и хвала, благодарность и поклонение в бесконечные века, аминь", - пишет неизвестный автор в "Летописец в Русских и Польских что в сиях сторонах деяло и какого года" о обрании гетьманом Украины полковника Данила Апостола.

Императрица Екатерина II издала указ о ликвидации Запорожской Сечи 14 августа 1775-го. В нем отмечалось, что должна исчезнуть само название запорожских казаков. Высшее сечевую старшину, в частности последнего атамана Петра Калнышевского репрессировали.