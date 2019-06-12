В украинском селе нашли посуду с гербом литовского правителя

В селе Заричне, Тростянецкого района Сумской области раскопали горшок с гербом Витовта Великого Фото: Данкор Онлайн

Фрагмент древнего глиняного кувшина с гербом Великого князя литовского Витовта нашли в селе Заречное, Тростянецкого района Сумской области.

Археологи считают, что горшок принадлежал литовцам. Вероятно сосуд находилcя в обозе литовских воинов, выживших после боев с татарами и вернувшихся в крепость Боголюбово - теперь Заречное.

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"Археологические находки в Заречном проливают свет на неизвестные страницы истории этого села в давние годы. История Украины времен после монголо-татарского нашествия до сих пор малоизвестна. Поэтому Тростянецкая громада одной из первых исследует историю села, которая уходит в глубину веков", - отметил Тростянецкий городской голова Юрий Бова, сообщает Данкор Онлайн.

Под полом в часовне Рождества Пресвятой Девы Марии в Хелме археологи открыли саркофаг, в котором, вероятно, был похоронен один из сыновей князя Даниила Галицкого. Часовня находится в месте, где раньше был кафедральный собор, основанный князем Даниилом Галицким. В храме были похоронены сам князь и два его сына. Польские и украинские исследователи, проводящие раскопки, считают, что это останки Романа или Шварна Даниловичей. Оба были сыновьями князя Даниила Галицкого.