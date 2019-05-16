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четверг, 16 мая 2019 14:36

В Украине уничтожили 30% виноградников

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1972 года опубликовали постановление ЦК КПСС и Совмина СССР "О мерах по усилению борьбы с пьянством и алкоголизмом". 1985-го принято постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР "О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма и искоренению самогоноварения".

Сначала планировали сократить производство крепких алкогольных напитков. При этом хотели расширить производство виноградного вина, пива и безалкогольных напитков. Крепкий алкоголь продавали с 11:00 до 19:00. Из фильмов вырезали сцены с употреблением спиртного.

1985-го в стране закрыли большое количество водочных магазинов. За употребление спиртного на рабочем месте увольняли с работы и исключали из партии.

Автор: Tochka.net
  В СССР закрывали магазины алкоголя
В СССР закрывали магазины алкоголя

В Украине уничтожили 30% всех виноградников.

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"За время борьбы за трезвость Украина потеряла примерно пятую часть своего бюджета, в республике выкорчевали 60 тысяч гектаров виноградников, знаменитый винзавод "Массандра" от разгрома спасло только вмешательство Владимира Щербицкого и первого секретаря Крымского обкома партии Макаренко. Активными проводниками антиалкогольной кампании были секретари ЦК КПСС Егор Лигачёв и Михаил Соломенцев, которые и настаивали на уничтожении виноградников. Во время отпуска в Крыму Егора Кузьмича повезли в "Массандру". Там за все 150 лет существования знаменитого завода хранятся образцы выпущенных вин - винотека. Подобные хранилища имеют все известные винзаводы мира. Но Лигачёв сказал, что эту винотеку надо уничтожить, а "Массандру" закрыть! Владимир Щербицкий не выдержал и позвонил прямо Горбачёву, дескать, это уже перегиб, а не борьба с пьянством. Михаил Сергеевич сказал: "Ну ладно, сохраните", - рассказывал экс-секретарь ЦК Компартии Украины Яков Погребняк.

Автор: HISTORIANS.in.ua
  Во время антиалкогольной кампании люди начали массово варить самогон
Во время антиалкогольной кампании люди начали массово варить самогон

Массовое недовольство кампанией и экономический кризис 1987 года заставили советское руководство свернуть борьбу с производством и потреблением алкоголя.

14 мая 1986-го генсек КПСС Михаил Горбачев в телевыступлении отрицал серьезность Чернобыльской аварии. Его речь перепечатали московские и украинские издания.

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Дата
16
мая

В Украине уничтожили 30% виноградников

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