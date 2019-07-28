В Украине отмечают годовщину крещения Руси

28 июля в Украине отмечают 1031-летие крещения Руси и День памяти святого равноапостольного князя Владимира. Именно 988-й считают началом новой эпохи киевской государства. С 2008 года это событие отмечается ежегодно на государственном уровне.

Первое официальное празднование даты Крещения Руси на территории современной Украины состоялось в Киеве в 1888 году. Тогда накануне юбилея архитектор Александр Беретти заложил Владимирский собор, также на средства меценатов открыт памятник Богдану Хмельницкому. Эта дата отметилась многочисленными богослужениями, крестным ходом и праздничными народными гуляниями, пишет 24 канал.

Автор: wikipedia.org Крещение Владимира в Корсуне

Считается, что Русь крестил Владимир Великий, хотя подтверждение этому только одно - "Повесть временных лет" Нестора Летописца. Пытаясь усилить государство, князь осознал ошибочность многобожного язычества, тогда начал искать другую веру. В Киев в 986 году приходили посланники разных народов с призывами выбрать именно их религию - мусульмане, иудеи, христиане. Владимир также направил к ним посланцев и все они хвалили только православную веру.

Сам князь крестился в Корсуне - теперь Севастополь 988-го. Тогда дружинники Руси помогли византийскому императору Василию II Болгаробойцу подавить крупное восстание. За это Владимир требовал руки его сестры Анны. Но та не желала идти за "варвара". Тогда Владимир захватил Корсунь и сказал что сделает то же с Константинополем. Князя просят креститься, что он и делает. В крещении получил новое имя - Василий, тогда же и женился.

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Вернувшись в Киев в сопровождении корсунских и греческих священников, Владимир приказывает разгромить все каменные капища и крестит 12 сыновей от предыдущих браков в источнике, известном в нынешней столице Украины под именем Крещатика. Впоследствии бояр. Массовое крещение жителей Киева провел в притоке Днепра реке Почайне.

Автор: pravlife.org Крещение киевлян в листовке созданной из песка. Автор Ксения Симонова.

С этого времени он вместе с женой Анной активно строит христианские храмы. Среди них и каменную Десятинную церковь, которую история навсегда потеряет в 1240-м при осаде Киева монголо-татарами. Вскоре христианство распространяется и в других городах страны. Однако, этот процесс затянулся на несколько веков спустя из-за языческого сопротивления.

По православной традиции принято считать, что Владимир Святославич - не первый киевский князь, принявший христианство, а его Крещения Руси в действительности было лишь продолжением длительного процесса христианизации украинских земель, который начал еще полянский князь Аскольд в 860-м. Впоследствии, в 957-м крестилась и княгиня Ольга. Но серьезного влияния на прочную языческую традицию это не имело.

24 июля отмечают день памяти святой равноапостольной княгини Ольги. После смерти мужа, князя Игоря она правила Русским государства от имени своего малолетнего сына Святослава. Княгиня Ольга приняла христианство.