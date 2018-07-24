День памяти Княгини Ольги: как правительница приняла христианство

Сегодня празднуют день равноапостольной княгини Ольги. Фото: УНИАН

24 июля отмечают день памяти святой равноапостольной княгини Ольги.

После смерти мужа, князя Игоря она правила Русским государства от имени своего малолетнего сына Святослава. Княгиня Ольга приняла христианство, сообщает РИСУ.

По летописям княгиня Ольга приняла христианство в Константинополе, современный Стамбул в 955 году. Греческие источники широко описывают ее быт в Константинополе в 955-957 годах, но ничего не упоминают о ее крещении. Большинство историков считают, что Ольга крестилась в Киеве в 954-955 годах и уже как христианка была затем с большими почестями принята в Константинополе.

"Нет сомнения, что ее врожденная интеллигенция обозревать мир, окружаючий Русь, и ее отношения с христианами, которых в Киеве было много, особенно варягами, довели ее медленно на путь христианства", - считает историк Николай Чубатый.

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Ольга пыталась обратить в христианство сына Святослава, но ей это не удалось.

"Ольга, живя со своим Святославом, учила его потребности креститься, и он этого не придерживался, и не принимал в свои уши. Ольга часто говорила: "Я, сын мой, Бога узнала и радуюсь, когда же и ты узнаешь, то начнешь радоваться". Он не обращал внимания на то, говоря: "Как я могу новый закон принять один? А жена моя начнет с этого смеяться", - говорится в Повести временных лет.

Ольги просила, чтобы ее похоронили по христианскому обычаю и на гробе не производили языческой тризны. Умерла она 969 в возрасте 75 лет.

После ее смерти на Руси начался культ княгини Ольги. Ее объявили святой. Люди начали праздновали день смерти Ольги.

Киевский князь Игорь женился на дочери боярина Ольге в 903 году. Единственным известным нам ребенком был сын Святослав, который родился в 937 году. В некоторых документах упоминаются еще два имени - Предслава и Владислав. Но дальше они по истории исчезают.