День памяти Княгини Ольги: как правительница приняла христианство

 
Ексклюзивы
1/5
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
Просмотров: 990
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 2124
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 468
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
26 Просмотров: 6318
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 585
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 981
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 2997
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3268
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 693
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6849
Фото
Все фото
28
6
17
9
15
Богдана Ступку проводили в последний путь аплодисментами и возгласами Браво&quot;
Богдана Ступку проводили в последний путь аплодисментами и возгласами Браво"
В ущелье раскопали могилу воина, которому 2,5 тыс. лет
В ущелье раскопали могилу воина, которому 2,5 тыс. лет
Показали уникальные фото из жизни в ХХ веке
Показали уникальные фото из жизни в ХХ веке
Как снимали фильм &quot;В бой идут одни &quot;старики&quot;
Как снимали фильм "В бой идут одни "старики"
&quot;Раньше все лето было расписано, а сейчас - одна семья снимает комнату&quot; - в Крыму разгар сезона
"Раньше все лето было расписано, а сейчас - одна семья снимает комнату" - в Крыму разгар сезона
Видео
Все видео
"Какой-то странный металл" - археологи откопали необыкновенное украшение
"Какой-то странный металл" - археологи откопали необыкновенное украшение
Впервые испытали новый украинский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления
Впервые испытали новый украинский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления
Раскопали захоронение охранника переправы через Днепр
Раскопали захоронение охранника переправы через Днепр
Раскопали трипольские дома с уникальными вещами
Раскопали трипольские дома с уникальными вещами
Травили пищу и делали смертельные уколы - как Левко Лукьяненко сидел в тюрме
Травили пищу и делали смертельные уколы - как Левко Лукьяненко сидел в тюрме
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4095
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 801
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4320
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3636
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27136
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 909
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
вторник, 24 июля 2018 13:06

День памяти Княгини Ольги: как правительница приняла христианство

  Комментировать
День памяти Княгини Ольги: как правительница приняла христианство
Сегодня празднуют день равноапостольной княгини Ольги. Фото: УНИАН

24 июля отмечают день памяти святой равноапостольной княгини Ольги.

После смерти мужа, князя Игоря она правила Русским государства от имени своего малолетнего сына Святослава. Княгиня Ольга приняла христианство, сообщает РИСУ.

По летописям княгиня Ольга приняла христианство в Константинополе, современный Стамбул в 955 году. Греческие источники широко описывают ее быт в Константинополе в 955-957 годах, но ничего не упоминают о ее крещении. Большинство историков считают, что Ольга крестилась в Киеве в 954-955 годах и уже как христианка была затем с большими почестями принята в Константинополе.

"Нет сомнения, что ее врожденная интеллигенция обозревать мир, окружаючий Русь, и ее отношения с христианами, которых в Киеве было много, особенно варягами, довели ее медленно на путь христианства", - считает историк Николай Чубатый.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На въезде в Киев установят силуэт княгини Ольги

Ольга пыталась обратить в христианство сына Святослава, но ей это не удалось.

"Ольга, живя со своим Святославом, учила его потребности креститься, и он этого не придерживался, и не принимал в свои уши. Ольга часто говорила: "Я, сын мой, Бога узнала и радуюсь, когда же и ты узнаешь, то начнешь радоваться". Он не обращал внимания на то, говоря: "Как я могу новый закон принять один? А жена моя начнет с этого смеяться", - говорится в Повести временных лет.

Ольги просила, чтобы ее похоронили по христианскому обычаю и на гробе не производили языческой тризны. Умерла она 969 в возрасте 75 лет.

После ее смерти на Руси начался культ княгини Ольги. Ее объявили святой. Люди начали праздновали день смерти Ольги.

Киевский князь Игорь женился на дочери боярина Ольге в 903 году. Единственным известным нам ребенком был сын Святослав, который родился в 937 году. В некоторых документах упоминаются еще два имени - Предслава и Владислав. Но дальше они по истории исчезают.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Двое детей княгини Ольги исчезли
Двое детей княгини Ольги исчезли Просмотров: 1098
На въезде в Киев установят силуэт княгини Ольги
На въезде в Киев установят силуэт княгини Ольги 1 Просмотров: 198
Сейчас вы читаете новость «День памяти Княгини Ольги: как правительница приняла христианство». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июля

Рыльский отбил жену у знакомого

Богдана Ступку проводили в последний путь аплодисментами и возгласами Браво"

Нашли пышное погребение больной сифилисом женщины с собачкой

Самое читаемое
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
16
 Просмотров: 236271
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
20
 Просмотров: 169173
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
16
 Просмотров: 40519
Пышногрудая экс-помощница &quot;радикала&quot; показала свои приключения после изгнания из Рады
Пышногрудая экс-помощница "радикала" показала свои приключения после изгнания из Рады
19
 2 Просмотров: 39271
Сети обсуждают пышные ягодицы подружки Холодницкого
Сети обсуждают пышные ягодицы подружки Холодницкого
4
 3 Просмотров: 22645
Больше всего комментируют
10
"Голова кипела" - десантник рассказал о переходе на украинский
7
Путин провалил самый опасный проект по Украине и готовит последний сценарий
4
Фотография Путина "засветилась" в Киево-Печерской Лавре
4
У Гройсмана выступили с критикой в адрес Усика
3
Сети обсуждают пышные ягодицы подружки Холодницкого
Голосов: 860
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua