В Украине основали новую службу

В 1991 году основали таможенный комитет. Фото: LexInform

12 декабря 1991 президент Леонид Кравчук подписал указ о таможенный комитет.

Председателем Государственного таможенного комитета Украины назначили Алексея Коваля.

По состоянию на 1991 год в Украине действовало 25 таможен и 49 таможенных постов. В таможенной службе работало 2 тыс. человек.

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Комитет руководил таможней в Украине с 1991 по 1996 годы. Вместо него создали Государственную таможенную службу Украины.

Канада и Польша признали независимость Украины 2 декабря 1991-го. Стали первыми странами, которые сделали это без колебаний. Остаются друзьями и крепкими партнерами в международном сообществе.