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понедельник, 14 мая 2018 12:15

В тайнике нашли заминированный бидон с документами ОУН
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В Хмельницкой области нашли документы повстанцев
Фото: starkon.city
В Хмельницкой области нашли документы повстанцев
В Хмельницкой области нашли документы повстанцев
В Хмельницкой области нашли документы повстанцев
В Хмельницкой области нашли документы повстанцев

Тайник подпольщиков ОУН нашли краеведы в селе Подгорное Староконстантиновского района Хмельницкой обл. Его обустроили трое воинов краевого провода ОУН "Подолье".

В укромном месте обнаружили заминированный бидон с документами и личными вещами подпольщиков. Возле него лежало около 10 мин и гранат, которые обезвредили пиротехники, сообщает "5 канал".

"Две растяжки были, две гранаты на глубине где-то сантиметров 10. Видимо, со временем почва где-то немножко присыпала их, и мины лежали как раз в направлении тайника", - рассказывает краевед Владимир Баршацкий.

В нем были спрятаны агитационные листовки и экземпляры повстанческого журнала "Хрен".

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"Главная задача для них была - пропаганда, донесение идей независимой Украины к местному населению. Они занимались распространением листовок, литературы и, если они и имели оружие при себе, то исключительно для самообороны", - рассказал директор Хмельницкого областного литературного музея Василий Горбатюк.

Среди документов обнаружили личные вещи подпольщиков Ивана Лещинского, Михаила Чернеги и Иосафата Лазорко. Обнаружили их зубные щетки, помазки для бритья, зеркала, коробочки с вазелином, ручки с перьями, одеколон.

Находки выставили в Хмельницком литературном музее.

В областном архиве УСБУ Львовщины обнаружили альбом с фотографиями "недругов" советского режима. На 219 фотографиях - люди, которые были под пристальным вниманием карательных органов. В частности, украинские повстанцы. Альбом передали на оцифровку и детальное изучение в музей "Тюрьма на Лонцкого", чтобы ученые раскрыли все тайны из жизни "врагов режима".

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