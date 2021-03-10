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среда, 10 марта 2021 11:28

В Швейцарии издали необычного "Кобзаря"

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В Швейцарии издали необычного &quot;Кобзаря&quot;
"Кобзарь" Тараса Шевченко прятали в упаковках папиросной бумаги фирмы Awadi Фото: museum.lib.kherson.ua

10 марта 1878 года в Женеве издали карманного "Кобзаря" Тараса Шевченко. Книжечка имела формат 85х55 мм.

В эмиграции издание готовили не случайно. С 1876 года в Украине действовал Эмский указ, запрещающий печать украинских книг и ввоз их в Российскую империю из-за рубежа. "Кобзарь" Шевченко также внесли в список запрещенных зарубежных изданий. Только миниатюрный формат позволил бы провезти его в Украину и распространять нелегально. Размеры книги должен был совпадать с размерами упаковки популярной папиросной бумаги фирмы Awadi, что вводило в заблуждение любую проверку на границе.

Средства на издание "Кобзаря" собрали в Украине и передали в Швейцарию члены Старой громады. Права на издание произведений громадовцы купили у родственников Шевченко на имя банкира Всеволода Рубинштейна. Книжечку готовили в женевской типографии ученого Михаила Драгоманова этнограф Федор Вовк и публицист Антон Ляхоцкий. Подписались как "Сирко" и "Кузьма". Начальный тираж составил 1 тыс. экземпляров.

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"Понемногу собирается замученная Украины исполнить завещание великого украинца - разбить свои оковы, - писали в предисловии к изданию. - А пока что самодержцы свирепствуют, как и свирепствовали. Так вот, на чужбине, на годовщину Тараса, поздравляем земляков наших сей маленькой книжечкой, какую смогли сделать. Пусть разносятся мысли Тарасовы между людьми, хоть прячась по кармашкам, как должны были прятаться и при его жизни под стелькой в сапоге".

В издании разместили 19 произведений Шевченко без имперской цензуры. Впервые напечатали стихотворение "Мій боже милий, знову лихо". Жандармы узнали об издании 1879 года, когда изьяли 1 из экземпляров у громадовцев в Одессе.

"Сей миниатюрный "Кобзарик" сделал в свое время большую сенсацию в Галичине и тысячами экземпляров был перевезен в Россию", - писал Иван Франко.

26 апреля 1840 года в Петербурге вышло первое издание "Кобзаря" Тараса Шевченко. После выхода сборника его стали называть Кобзарем.

Издание вышло в свет при содействии писателя Евгения Гребенки. "Кобзарь" напечатало частное издательство Фишера в Санкт-Петербурге на средства полтавского землевладельца Петра Мартоса.

В "Кобзарь" вошли 8 стихов: "Перебендя", "Катерина", "Тополь", "Мысль" ( "Зачем мне черные брови"), "К Основьяненко", "Иван Подкова", "Тарасова ночь" и " Думы мои, думы, лихо мне с вами".

Книга имела удобный формат и была отпечатана на качественной бумаге тиражом 1 тыс. экземпляров. В начале книгу украшал офорт по рисунку Василия Штернберга "Кобзарь с поводырем".

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Дата
10
марта

В Швейцарии издали необычного "Кобзаря"

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