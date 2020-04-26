После невиданой огласки первое издание "Кобзаря" подвергли жесткой цензуре

180 лет назад в этот день в Петербурге вышло первое издание "Кобзаря" Тараса Шевченко. После выхода сборника его стали называть Кобзарем.

Автор: uinp. "Кобзарь" в 1840 году Тараса Шевченко 180 лет первое издание подвергли жесткой цензуре

Издание вышло в свет при содействии известного писателя Евгения Гребенки. "Кобзарь" напечатало частное издательство Фишера в Санкт-Петербурге на средства полтавского землевладельца Петра Мартоса.

Последний приписывал себе славу открытия Шевченко-поэта, рассказывая, как заказал молодому и талантливому художнику свой портрет. И однажды, когда Тарас Шевченко на минутку отлучился, скучающий помещик поднял с пола лист бумаги со стихами. Прочитанное поразило. Тарас Шевченко достал из-под кровати коробку, в которой хранил свои произведения, а Петр Мартос немедленно отнес их к Евгения Гребенки, пишет uinp.

На самом деле Шевченко еще в 1838-м отдал Евгению Гребинке пять своих стихов для публикации в альманахе "Ласточка" (его выдали только в 1841-м), и тот находился в восторге от творчества Тараса.

Автор: znaj "Кобзарь" в 1840 году Тараса Шевченко 180 лет первое издание подвергли жесткой цензуре

К "Кобзарю" вошли 8 стихов: "Перебендя", "Катерина", "Тополь", "Мысль" ( "Зачем мне черные брови"), "К Основьяненко", "Иван Подкова", "Тарасова ночь" и " Думы мои, думы, лихо мне с вами ".

Книга имела удобный формат и была отпечатана на качественной бумаге тиражом 1000 экземпляров. В начале книгу украшал офорт по рисунку Василия Штернберга "Кобзарь с поводырем".

Существует два варианта издания: с количеством страниц 106 и 116. Это связано с тем, что первый тираж вышел практически без цензуры, а после бешеной огласки, которую получил "Кобзарь" своим антиимперским направлением, он был подвергнут более жесткой цензуре и все дальнейшие экземпляры были напечатаны с купюрами. Предполагают, что это сделал сам Мартос, испугавшись санкций.

Книга быстро разошлась (согласно газетных объявлений, продавалась по рублю серебром за экземпляр), выручка Петра Мартоса составил примерно 400 рублей серебром.

"Много труда стоило мне уговорить Шевченко", - вспоминал Мартос. Зато Михаил Лазаревский приводил слова поэта: "Шевченко рассказывал мне, что первое издание вышло почти против его воли и что при расчетах с издателем он получил непомерно малую выгоду".

"Сия маленькая книжечка сразу открыла словно новый мир поэзии, взорвалась как источник чистой, холодной воды, засверкала неизвестной до сих пор в украинской литературе ясностью, простотой и поэтической грацией выражения", - писал Иван Франко.

Арест и ссылка поэта в 1847-м привели запрет и изъятие "Кобзаря" с книгохранилищ, из-за чего издание стало редким еще в те времена.

На сегодняшний день в мире сохранилось лишь несколько экземпляров книги.

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Второе издание вышло в свет в 1844-м, третий - в 1860-м. Они дополнялись новыми произведениями, поэтому "Кобзарь" стал главной книгой Тараса Шевченко.

Во время войны Леонид Калитко с города Калиновка Винницкой области нашел это издание среди мусора, когда его бригада освобождала села Полтавщины. В августе 1943-го подошли к сожженным Шишакам.

Сборник с надписью "Т. Шевченко. Кобзарь" имеет пожелтевшие страницы. Некоторые подклеены бумагой. Книга издана в Санкт-Петербурге 1884. На первой странице фото Тараса Шевченко и печать с подписью старослов "янской:" Продаёться въ книжныхъ магазинахъ в КиевЪ- и ОдессЪ-".

"Это издание не проходило цензуры. Что написал Шевченко, то и выдали", - говорил в 2008 году в интервью Gazeta.ua Леонид Григорьевич.

Карманное издание "Кобзаря" Тараса Шевченко выдали в Женеве 10 марта 1878-го, в годовщину смерти поэта. Средства собрали и передали в Швейцарию члены киевской Старой громады. Тираж в 1 тыс. Экземпляров обеспечила женевская типография ученого Михаила Драгоманова. Издание имело миниатюрный формат - 85х55 мм. Он совпадал с размерами упаковки папиросной бумаги фирмы Awadi, что позволяло легко прятать книгу среди сигарет.