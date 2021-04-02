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пятница, 02 апреля 2021 13:49

В суде требуют остановить строительство синагоги в Бабьем Яру

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В суде требуют остановить строительство синагоги в Бабьем Яру
Строительство синагоги планировали завершить весной 2021 года

Благотворительная организация "Международный мемориальный благотворительный фонд "Бабий Яр" подала иск в Окружной админсуд Киева с требованием запретить строительство синагоги в Бабьем Яру. Строительством занимается частный проект "Мемориал Холокоста "Бабий Яр"

Ответчиком по делу будет Минкульт, поскольку именно он позволил возведение. Сейчас суд определяет, есть ли какие-либо правовые основания останавливать строительство, информирует The Village.

Международный мемориальный благотворительный фонд "Бабий Яр" выступил против строительства синагоги, назвав ее "потенциально опасной для международного имиджа Украины". Ведь к проекту мемориала причастны российские бизнесмены.

"Важно, чтобы любые проекты, касающиеся культуры и политики памяти Украины, происходили без участия нашего врага - России", - отметили в организации.

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Также истец подчеркнул, что строительство незаконно, ведь происходит на территории Кирилловского православного кладбища.

В свою очередь в Мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр" отметили, что синагога будет стоять там, где нет никаких захоронений.

Ранее показывали проект синагоги, которую планируют построить весной в этом году возле памятника "Менора" в Бабьем Яру. Она будет иметь форму книги, которая физически откроется.

Здание спроектировано швейцарским архитектором Мануэлем Герцем. Синагогу будут строить без фундамента, из старинного амбарного дуба. Ее распишут молитвами и узорами, которые украшали синагоги на западе Украины и которые уничтожили нацисты во время оккупации.

По словам представителей проекта, это будет памятник Книге и в память о Народе Книги, памятник прекрасного мира, которого больше нет. Здание символизирует хрупкость этого мира.

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Дата
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