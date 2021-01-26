Показали проект необычной синагоги в Бабьем Яру

Небольшая синагога будет иметь форму книги Иллюстрация: facebook.com/max.yakover/

Показали проект небольшой синагоги, которую планируют построить весной в этом году возле памятника "Менора" в Бабьем Яру. Она будет иметь форму книги, которая физически будет открываться.

О синагоге рассказал в Facebook руководитель частного проекта, Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Максим Яковер. Он отметил, что здание спроектировано швейцарским архитектором Мануэлем Герцем.

Синагогу будут строить без фундамента, из старинного амбарного дуба. Ее распишут молитвами и узорами, которые украшали синагоги на западной Украине и которые уничтожили нацисты во время оккупации.

"Это будет памятник Книге и в память о Народе Книги, памятник прекрасному миру, которого больше нет. Это будет здание, символизирующее хрупкость этого мира.", - отметил Яковер.

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Украинский институт национальной памяти прокомментировал раскопки, проведенные 25 декабря Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр" на месте Кирилловского кладбища, граничащего со старинным еврейским кладбищем. В институте напомнили, что и православной, и иудейской религиозной традиции свойственно уважительное отношение к местам захоронений. Отметили, что не следует без особых на то оснований проводить в пределах кладбищ земляные работы, которые могут потревожить тленные останки людей или повредить захоронения.