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В Бабьем Яру провели раскопки

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В Бабьем Яру провели раскопки
Раскопки на месте Кирилловского кладбища провели 25 декабря Фото: glavcom.ua

Украинский институт национальной памяти прокомментировал раскопки, проведенные 25 декабря Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр" на месте Кирилловского кладбища, граничащего со старинным еврейским кладбищем.

В институте напомнили, что и православной, и иудейской религиозной традиции свойственно уважительное отношение к местам захоронений. Отметили, что не следует без особых на то оснований проводить в пределах кладбищ земляные работы, которые могут потревожить тленные останки людей или повредить захоронения.

"Существует "План организации территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", на котором обозначены охранные зоны. Используя этот документ, еврейская, православная, караимская, мусульманская или другие причастные общины могут совместно договориться о местах расположения новых культовых или мемориальных сооружений в Бабьем Яру", - говорят в УИНП.

Ведомство отмечает, что к нему официально не обращались с запросом порекомендовать учреждения, которые проводят земляные работы. В ходе рабочего общения между руководством Института, Министерством культуры и информационной политики Украины и Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр" был назван ряд организаций в этой сфере с хорошей репутацией, среди которых и частное предприятие "Память и слава".

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"Также хотим отметить, что, по имеющейся информации, распространенное частью СМИ сообщение о том, что найденные во время раскопок человеческие останки были выброшены, не соответствует действительности. В ходе земляных работ обнаружили фрагменты человеческого черепа и останки животных. Кости животных действительно изъяли, тогда как человеческие останки вернули на дно шурфа и засыпали грунтом", - добавляют в институте.

Также УИНП обратился к инициативам, приобщенным или заинтересованным в мемориализации Бабьего Яра с напоминанием, что это пространство долгое время было местом трагедии, забвения и войн памяти. А каждый проект с мемориализации Бабьего Яра, если он будет реализовываться без должной чувствительности к нему и уважения ко всем, кого он касается, будет только провоцировать напряжение в обществе.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мероптиятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра. В заповеднике "Бабий Яр" появится Аллея праведников и мемориал Холокоста.

Премьер-министра Украины и руководителя Офиса Президента Украины определено сопредседателями Организационного комитета по вопросам перспективного развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", а также утвержден новый состав Организационного комитета.

Кроме того, поддержана инициатива общественности, благотворителей по созданию в Киеве Мемориала Холокоста "Бабий Яр".

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Дата
29
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