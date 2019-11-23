В строительстве музея Голодомора должны участвовать все украинцы - свидетель геноцида

Николай Онищенко считает, что создание музея Голодомора - это первый шаг к восстановлению нации. Фото: Тарас Подолян.

Украинская нация травмирована Голодомором.

Музей Голодомора почтит память погибших в те дни и поможет изменить лицо нации. Так считает 93-летний Николай Онищенко, свидетель Голодомора.

"С Украиной произошло огромное несчастье. После этого разрушилась аура. Земля пропитана горем. Надо огромное освящения и очищения. Предлагал Нищуку построить памятную стену или мемориал. В этом строительстве должна принять участие вся Украина, особенно дети. Чтобы каждый школьник или студент прислал в пакете из-под молока камень. Из них нужно построить стеллу. Когда дети примут в этом участие, то будут помнить эти события. Когда приведут своих детей, то скажут: "Тут мой камень", - сказал он корреспонденту Gazeta.ua во время заседания Наблюдательного Совета по строительству второй очереди Национального музея "Мемориал жертв Голодомора", которое состоялось 18 ноября в Митрополичьих палатах Национального заповедника "София Киевская".

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Онищенко считает, что создание музея Голодомора - это первый шаг к восстановлению нации.

"Должны быть книги с фамилиями всех, кто принял в этом участие. Это бы очень изменило лицо нашей нации. Надо сделать что-то всенародное. Это будет воспитывать нацию, потому что пока она не единая", - говорит свидетель Голодомора.

Память жертв Голодомора почтят 23 ноября. В этот день пройдут траурные мероприятия у мемориальных знаков и мест массовых захоронений. В 16:00 люди зажгут свечи на подоконниках - в память о трагедии.