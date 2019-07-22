В столицу ввели 100 танков

В Греции 23 июля 1974 года сбросили диктатуру "черных полковников". Так называли военных, захвативших власть, из-за цвета мундиров.
Организаторами переворота стали полковники Георгиос Пападопулос, Николаос Макарезос и генерал Стилианос Паттакос. В греческую столицу были введены около 100 танков, которые заняли важнейшие пункты городской инфраструктуры, начиная с министерства обороны.
Более 5000 политических противников военных были арестованы. Партии были запрещены, конституция объявлена недействительной, на большей части территории введено чрезвычайное положение. 22 апреля вся Греция была в руках "черных полковников". 1 июня Пападопулос по итогам референдума отменил монархию, а 19 августа стал президентом.
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23 июля 1974 года Турция под предлогом защиты турок-киприотов вторглась на остров Кипр и оккупировала треть его территории. Правительство Греции вынуждено было перейти к мобилизации.
Наличие у граждан оружия позволило греческим офицерам, приверженцам демократии, потребовать от режима передачи власти гражданскому руководству. Под угрозой приближения к Афинам армейского корпуса хунта была вынуждена передать управление государством гражданскому правительству.
Георгиос Пападопулос, Стилианос Паттакос, Николаос Макарезос, Иоаннис Ладас и Микалис Руфогалис были арестованы, обвинены в заговоре и приговорены к смертной казни, которую заменили на пожизненное заключение.
Во время операции AB-Aktion нацисты во Львове 4 июля 1941 расстреляли 45 ученых и профессоров. Арестованных вывели на холмы Вулецких холмов к заранее выкопанной ямы. Мужчин подводили к ней и расстреливали.
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