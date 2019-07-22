В столицу ввели 100 танков

Viysʹkovi areshtuvaly vsikh politychnykh suprotyvnykiv. Foto: kuku.travel/wp viysʹkovykh buly areshtovani. Partiyi buly zaboroneni, konstytutsiya oholoshena nediysnoyu, na bilʹshiy chastyni terytoriyi vvedenyy nadzvychaynyy stan. 22 kvitnya vsya Hretsiya bula v rukakh "chornykh polkovnykiv". 1 chervnya Papadopulos za pidsumkamy referendumu skasuvav monarkhiyu, a 19 serpnya stav prezydentom. CHYTAYTE TAKOZH: Vchenykh ta profesoriv areshtuvaly vnochi 23 lypnya 1974 roku Turechchyna pid pryvodom zakhystu turkiv-kipriotiv vtorhlasya na ostriv Kipr i okupuvala tretynu yoho terytoriyi. Uryad Hretsiyi vymushenyy bula pereyty do mobilizatsiyi. Nayavnistʹ u hromadyan zbroyi dozvolyla hretsʹkym ofitseram, prykhylʹnym demokratiyi, zazhadaty vid rezhymu peredachi vlady tsyvilʹnomu kerivnytstvu. Pid zahrozoyu nablyzhennya do Afin armiysʹkoho korpusu khunta bula vymushena peredaty upravlinnya derzhavoyu tsyvilʹnomu uryadu. Heorhios Papadopulos, Stilianos Pattakos, Nikolaos Makarezos, Ioannis Ladas i Mikalis Rufohalis buly zaareshtovani, zvynuvacheni v zmovi i zasudzheni do straty, yaku zaminyly na dovichne uv'yaznennya. Pid chas operatsiyi AB-Aktion natsysty u Lʹvovi 4 lypnya 1941 roku rozstrilyaly 45 vchenykh ta profesoriv. Zaareshtovanykh vyvely na uz·hir'ya Vuletsʹkykh pahorbiv do zazdalehidʹ vykopanoyi yamy. Cholovikiv pidvodyly do neyi ta rozstrilyuvaly. Показати більше 1280/5000 Военные арестовали всех политических противников. Фото: kuku.travel/wp

В Греции 23 июля 1974 года сбросили диктатуру "черных полковников". Так называли военных, захвативших власть, из-за цвета мундиров.

Организаторами переворота стали полковники Георгиос Пападопулос, Николаос Макарезос и генерал Стилианос Паттакос. В греческую столицу были введены около 100 танков, которые заняли важнейшие пункты городской инфраструктуры, начиная с министерства обороны.

Более 5000 политических противников военных были арестованы. Партии были запрещены, конституция объявлена ​​недействительной, на большей части территории введено чрезвычайное положение. 22 апреля вся Греция была в руках "черных полковников". 1 июня Пападопулос по итогам референдума отменил монархию, а 19 августа стал президентом.

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23 июля 1974 года Турция под предлогом защиты турок-киприотов вторглась на остров Кипр и оккупировала треть его территории. Правительство Греции вынуждено было перейти к мобилизации.

Наличие у граждан оружия позволило греческим офицерам, приверженцам демократии, потребовать от режима передачи власти гражданскому руководству. Под угрозой приближения к Афинам армейского корпуса хунта была вынуждена передать управление государством гражданскому правительству.

Георгиос Пападопулос, Стилианос Паттакос, Николаос Макарезос, Иоаннис Ладас и Микалис Руфогалис были арестованы, обвинены в заговоре и приговорены к смертной казни, которую заменили на пожизненное заключение.

Во время операции AB-Aktion нацисты во Львове 4 июля 1941 расстреляли 45 ученых и профессоров. Арестованных вывели на холмы Вулецких холмов к заранее выкопанной ямы. Мужчин подводили к ней и расстреливали.