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воскресенье, 22 декабря 2019 23:13

В столице переименовали три улицы

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В столице переименовали три улицы
Улицы переименовали в честь украинских деятелей. Фото: IGotoWorld.com

В Киеве переименовали три улицы в честь выдающихся украинских деятелей.

Улицу Ивана Шевцова переименовали в честь Василия Макуха, участника УПА и диссидента, совершившего акт самосожжения на Крещатике в 1968 году. Шевцов был председателем Киевского городского совета в 1940-1941 годах и погиб при обороне Киева в 1941 году, сообщает УНИАН.

Улицу Подвойского переименовали в Юрия Глушко, украинского общественного и политического деятеля, одного из организаторов Украинской национально-культурной и общественной жизни на Зеленом Клине. Подвойский был партийным функционером советской эпохи.

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Переименовано также улицу Горького в Деснянском районе - на улицу Тодося Осьмачки, украинского писателя, поэта, переводчика. Писатель Максим Горький возмутил украинцев тем, что запретил переводить свои произведения на украинском. Назвал украинский язык диалектом.

Улицу Андрея Гречко переименовали в честь гетмана Ивана Выговского. Военный Гречко руководил подавлением антисоветского Берлинского восстания в 1953, был министром обороны СССР и членом ЦК КПСС.

7 августа демонтировали доску Виталию Примакову, украинско-советскому военачальнику. В рамках закона о декоммунизации. Доска висела на доме Таубина, что на перекрестке ул. Александрийского на ул. Героев Небесной Сотни, 68/6.

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