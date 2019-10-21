В Сибирь перевезли более 25 тыс. украинских семей

Многие украинцы умирали по дороге в Сибирь. Их тела выбрасывали из вагона на мороз. Фото: report.if.ua

Операция "Запад" началась 21 октября 1947-го. СССР депортировал из западных областей Украины более 76 тыс. человек.

Основанием для депортации служил приказ правительства "О выселении из западных областей УССР в северные и восточные области России членов семей "ОУНовцев" и активных бандитов, арестованных и убитых в боях". На заседании МГБ присутствовали Никита Хрущев и Лазарь Каганович. Акцией геноцида хотели избавиться от "потенциальных врагов советского строя" и уничтожить украинское освободительное движение.

Депортация охватывала Волынскую, тогдашние Дрогобычскую и Станиславскую - теперь Ивано-Франковскую, Львовскую, Ровенскую, Тернопольскую и Черновицкую области. Руководил ею заместитель министра внутренних дел УССР Николай Дятлов. Имущество депортированных оценивали и передавали за многолетний выкуп колхозам и беднякам.

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Первую группу семей "врагов народа" отправили в угольные копи, колхозы и лесопилки Сибири в 6 утра. Всего за сутки в "телячьи" вагоны посадили более 26 тыс. семей - 18 тыс. мужчин, 35 тыс. женщин и 22 тыс. детей. Всем им запретили возвращаться на родину. Около 2,8 тыс. человек узнали о тайной акции раньше, им удалось спастись.

Советская справка называла цифру в 77 тыс. депортированных. В документах украинского подполья стояла цифра в 150 тыс. человек.

Правительство УССР приняло тайное постановление "О порядке использования земель и имущества, оставленных после выселения семей националистов и бандитов" 15 октября 1947-го. Касалось Западной Украины. Документ легализовал грабеж украинцев в пользу советских колхозов и пропагандистских учреждений. Меньше чем через неделю после принятия документа начнется крупнейшая в истории депортация жителей Западной Украины.