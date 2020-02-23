В Сахаре нашли кости рыб

В Сахаре когда-то было много воды. Фото: "Вокруг света"

Ученые обнаружили в пустыне Сахара кости сома, который жил в этом регионе от 10 200 до 4650 лет до н.э.

Кости обнаружили в Ливии, в необитаемом районе. Археологические находки показывают, что в этой местности была вода и она была заселена. Об этом свидетельствует и многочисленные поселениях ранних людей, и разнообразная фауна, следы которой удалось обнаружить археологам, сообщает hightech.fm.

Исследователи занимались раскопками частей каменного укрытия древних людей Такаркори. 80% найденных костей принадлежит рыбам. Остальные 19% и 1% окаменелостей принадлежали млекопитающим и моллюскам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В центре города нашли подземный ход

Анализ возраста костей показал, что количество рыбы в этом регионе со временем уменьшилось. При этом количество млекопитающих в это время оставалось стабильным. Результат исследования свидетельствует о том, что древние люди в этом регионе сначала питались в основном рыбой, а затем сосредоточились на охоте и животноводстве.

Археологи обнаружили братскую могилу людей, умерших от чумы в аббатстве Торнтон, графство Линкольншир, Великобритания. Всего раскопали 48 человек, среди них 21 ребенка в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет.