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понедельник, 24 февраля 2020 03:13

В Сахаре нашли кости рыб

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В Сахаре нашли кости рыб
В Сахаре когда-то было много воды. Фото: "Вокруг света"

Ученые обнаружили в пустыне Сахара кости сома, который жил в этом регионе от 10 200 до 4650 лет до н.э.

Кости обнаружили в Ливии, в необитаемом районе. Археологические находки показывают, что в этой местности была вода и она была заселена. Об этом свидетельствует и многочисленные поселениях ранних людей, и разнообразная фауна, следы которой удалось обнаружить археологам, сообщает hightech.fm.

Исследователи занимались раскопками частей каменного укрытия древних людей Такаркори. 80% найденных костей принадлежит рыбам. Остальные 19% и 1% окаменелостей принадлежали млекопитающим и моллюскам.

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Анализ возраста костей показал, что количество рыбы в этом регионе со временем уменьшилось. При этом количество млекопитающих в это время оставалось стабильным. Результат исследования свидетельствует о том, что древние люди в этом регионе сначала питались в основном рыбой, а затем сосредоточились на охоте и животноводстве.

Археологи обнаружили братскую могилу людей, умерших от чумы в аббатстве Торнтон, графство Линкольншир, Великобритания. Всего раскопали 48 человек, среди них 21 ребенка в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет.

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