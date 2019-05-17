В России создали систему концлагерей для врагов режима

Большевики приняли постановление "О лагерях принудительных работ". Фото: "Википедия"

17 мая 1919 принято Постановление ВЦИК "О лагерях принудительных работ".

Организацией и руководством лагерями занималась Всероссийская чрезвычайная комиссия. На начало 20-х годов функционировало 5 типов лагерей. Это лагеря принудительных работ особого назначения, общего типа, производственные, для военнопленных и распределители. Такая классификация была условной. В 1920 году по указанию Председателя СНК РСФСР Владимира Ленина начали образовываться концентрационные лагеря для арестованных за контрреволюционные преступления.

По предложению основателя ВЧК Феликса Дзержинского в мае 1922 года руководство всеми местами лишения свободы отдали в компетенцию правопреемника ВНК Государственного политического управления, в составе которого образовали Главное управление мест заключения. В Наркомате внутренних дел Украины организовали Управление мест заключения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Москве объявили "безбожную пятилетку"

Первым концлагерем для политических заключенных, арестованных и осужденных советскими органами государственной безопасности стал Соловецкий лагерь особого назначения. Следующие концлагеря появились на Кольском полуострове, Карелии, Ухта-Печоре, в районе реки Колымы, озера Вайгач, Нерчинска, Иркутска и в других местах.

8 мая в Киеве на Крещатике открылась выставка "Триумф человека. Жители Украины, победившие ГУЛАГ". Стенды с историями заключенных разместили возле Главпочтамта. Экспозиция рассказывает об украинцах, которые сохранили достоинство в лагерях, объединялись и поднимали восстания.