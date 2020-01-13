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понедельник, 13 января 2020 10:26

В России осудили украинцев, которые провозгласили свою республику

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В России осудили украинцев, которые провозгласили свою республику
Украинская Дальневосточная Республика существовала как автономия на территории Зеленого Клина. Фото: wikimedia

Читинский судебный процесс завершился 13 января 1924 года. Большевики арестовали около 20 активных деятелей Украинской Дальневосточной Республики.

Государство возникло как независимое в 1917-м на территории Амурщины, Уссурийского края, Забайкальщины, части Сахалина и Камчатки. Эти земли были известны как Зеленый Клин, который с XIX в. населяли преимущественно украинцы. Сначала столицей выбрали Владивосток, впоследствии Хабаровск. С 1920-го государство существовало как автономия Дальневосточной Республики.

Имело собственный Украинский Краевой Совет и Секретариат. Девизом избрали слова: "Все на защиту Украины!", а как гимн – произведение Павла Чубинского. Были ориентированы на объединение с Украинской Народной Республикой. Осуществить этого не удалось, так как за власть в крае боролись еще белогвардейцы и большевики.

Последние полностью ликвидировали республику 10 ноября 1922-го. Арестовали до 200 деятелей, но впоследствии большинство отпустили. Через 2 года на скамье подсудимых оказались 22 наибольших активиста. Их обвинили в поддержке контрреволюционных правительств Павла Скоропадского, Симона Петлюры и белогвардейцев, организации украинских националистических группировок и сотрудничестве с международной буржуазией с намерением оторвать Дальний Восток от Советской России.

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Подсудимые получили различные сроки наказания – от 1 до 10 лет лишения свободы. Часть из них оправдали. Максимальный срок, после раскаяния, получил председатель Украинского Дальневосточного краевого кооператива "Чумак" Петр Горовой, которому принадлежала идея создания украинских национальных комитетов.

После процесса принадлежность к украинцам начала рассматриваться как проявление политической неблагонадежности. Население было ассимилировано и русифицировано.

В селе Ясиня нынешней Закарпатской области 8 января 1919 года колядники разоружили венгерских солдат и провозгласили Гуцульскую Республику. Население Буковины и Закарпатья высказалось за вхождение в состав Западноукраинской Народной Республики.

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Дата
13
января

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