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понедельник, 16 декабря 2019 23:13

В пустыне наткнулись на копию сфинкса

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В пустыне наткнулись на копию сфинкса
Нашли маленькую статую сфинкса. Фото: Facebook

Небольшую статую сфинкса нашли археологи в ходе раскопок в провинции Эль-Минья в центральной части Египта.

Фигура сделана из известняка. Ее высота составляет 35 см, длина - 55 см. Возраст статуи пока не сообщается, рассказал генеральный директор управления древностей Среднего Египта Гамаля ас-Самастауы.

Он заявил, что статуя отражает уровень мастерства древнеегипетского скульптора.

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Также археологи также нашли ряд амулетов, сделанных из фаянса, остраконы из керамики, глиняные горшки разных форм и размеров и флакон из алебастра.

Мумию кота возрастом 2500 изучили с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности. В Национальном институте превентивных археологических исследований показали, что внутри мумии.

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