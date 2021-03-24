В Польше установят памятник украинскому священнику

В 1999 году Емельяна Ковча признали праведником Украины, а через 2 года Папа Римский Иоанн Павел II провозгласил его блаженным священномучеником Фото: ugcc.ua

В Люблине 24 марта установят памятник священнику УГКЦ отцу Емельяну Ковчу. Торжественное открытие состоится 25 марта.

"Над воплощением памятного знака работали скульптор Александр Дяченко и архитектор Марта Дяченко. Как отмечают создатели памятника выдающемуся украинскому священнослужителю, эта скульптура - обобщенная фигура о. Емельяна Ковча, положившего руки на большой куб. Священник как-будто сросся с кубом, желая его преподнести над землей.

Куб - тяжелая неумолимая форма, которая как судьба и невыносимое терпения, прижимает, раздавливает человеческую волю и душу, но силой веры, силой духа это бремя отрывается от земли, давая облегчение страданий и надежду", - объяснили в департаменте информации УГКЦ.

Постановление о сооружении памятника приняла городская власть Люблина еще в 2018 году, а 22 февраля 2019-го заложили первый камень. Ранее открытие памятника планировали на 28 мая 2020 года, но торжества отложили.

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Емельян Ковч родился 20 августа 1884-го в семье священника в cеле Космач (теперь Косовского района Ивано-Франковской области). Учился в римской коллегии святых Сергия и Вакха. В 1911 году принял рукоположение в священники из рук епископа Григория Хомишина. По собственному желанию поехал служить в Боснию среди украинских греко-католиков в округе Приедор. Нелегким был труд молодого священника в стране, где абсолютное большинство составляли славяноязычные мусульмане. Но отец Емельян 4 года находился там. В 1919-м вступил в Украинскую галицкую армию. Капелланом прошел через все невзгоды вместе со стрелками Бережанского коша до конца существования УГА. С 1922 года служил священником Перемышлян - теперь райцентр на Львовщине. Помогал бедным и сиротам, хотя имел 6 собственных детей. Во времена Второй мировой войны попал в концлагерь "Майданек" на територии Польщи за активное спасение евреев во время немецкой оккупации Галичины. На собственных руках выносил людей из подожженной немцами синагоги в Перемышле. Посещал местное гетто и передавал туда еду, одежду и медикаменты. Выдал евреям около 600 свидетельств о крещении несмотря на запрет оккупантов. Написал письмо Гитлеру с требованием прекратить массовые убийства. В "Майданеке" отца посадили в камеру к польскому бандиту Зигмунту Миллеру, которого боялись заключенные. Но тот хорошо относился к священнику, даже позволял ему исповедовать и причащать верующих, отправлять литургии в углу камеры. Заключенные стали называть мужчину парохом "Майданека". Вместе со всеми работал босиком на лагерных каменоломнях. Умер в концлагере от сердечной недостаточности 25 марта 1944 года.