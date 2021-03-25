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четверг, 25 марта 2021 16:23

В Польше установили памятник украинскому священнику
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В Люблине открыли памятник Емельяну Ковчу
Фото: Facebook / Андрей Дещица
В Люблине открыли памятник Емельяну Ковчу
В Люблине открыли памятник Емельяну Ковчу
В Люблине открыли памятник Емельяну Ковчу

В польском Люблине установили памятник священнику УГКЦ Емельяну Ковчу.

На памятнике на польском, украинском и на иврите разместили текст письма, который Ковч написал семье, сообщает "Історична правда".

В письме мужчина просит не прилагать никаких усилий для его освобождения.

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"В этот день вспоминаем доброе имя и благие деяния великого христианина, блаженного священномученика, отца Емельяна Ковча, который всю свою жизнь посвятил защите и единению людей разных национальностей и вероисповеданий. 77 лет назад отец погиб в немецком концентрационном лагере смерти Майданек. Сегодня в Люблине ему установлен памятник рядом с Государственным музеем в Майданеке", - написал посол Украины в Польше Андрей Дещица.

25 марта 1944 в концлагере Майданек в Польше в газовой камере сожгли греко-католического священника 59-летнего Емельяна Ковча. В концлагере он причащал верующих, отправлял литургии в углу камеры. Заключенные называли Ковча настоятелем Майданека. Он служил всем, независимо от национальности или вероисповедания. При этом Ковч работал вместе с другими заключенными на каменоломне.

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