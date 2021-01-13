В поле нашли 7 тыс. золотых и серебряных монет

Фото: Mukachevo.net

Археологи и волонтеры обнаружили около 7 тыс. золотых, серебряных и обычных монет в поле недалеко от городка Уйлендел в центральной Венгрии. Они лежали в горшке, разбитом тракторным плугом.

Нумизматы определили, что древнейшей монетой клада является серебряный денарий римского императора Луция Вера - 161-169 года. В горшке также лежали монеты венгерского короля Матяша Корвина - 1458-1490 года, и серебряные монеты отчеканенные во времена правления королей Владислава II Ягелона и Лайоша II - начало XVI в. Одной из самых редких монет клада является ватиканский денарий времен папы Пия II - середина XV в., сообщает издание Mukachevo.net.

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Историки убеждены, что клад спрятали 1520-х. 29 августа 1526 года состоялась битва при Мохаче, в которой войска османского султана Сулеймана Великолепного разбили объединенную венгерско-чешско-хорватскую армию под командованием короля Венгрии Лайоша II. После того захватчики двинулись вглубь страны.

В те времена сокровище стоило около 74 золотых форинтов. За них можно было приобрести 7 лошадей. Сегодня за его общую стоимость можно купить элитный автомобиль.

Находку назвали самым большим кладом монет позднего средневековья, обнаруженным в округе Пешт.

Недавно орнитолог-любитель нашел клад с 1,3 тыс. золотых кельтских монет на поле в восточной Англии. Побил предыдущий рекорд, так как 2008 года искателю удалось найти 850 подобных монет в графстве Саффолк.