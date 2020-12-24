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четверг, 24 декабря 2020 10:36

Нашли древнее сокровище сестры Ярослава Мудрого
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В польском Слушкуве у Калиша археологи нашли 6,5 тыс. серебряных монет в льняных мешочках, слитки серебра, фрагменты свинца, а также золотые перстни. Одно из колец принадлежало Марии - дочери киевского князя Владимира Святославича, младшей сестре Ярослава Мудрого, супруге польского князя Казимира I Реставратора, матери короля Польши Болеслава II.

Находка датируется примерно 1105 годом, пишет Archeologia.com.pl.

Фото: A. Kędzierski / archeologia.com.pl

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"Кольца, вероятно, были сделаны из драгоценных камней, отполированных полукруглым способом. Они дополнительно украшены золотыми гранулами. Большое кольцо коническое и многоугольное, а меньше - в форме стержня с перфорированными углублениями", - рассказал археолог Дариуш Вичолковский.

На одном из колец есть надпись кириллицей: "Господи, помоги своей служанке Марии". Обручальное кольцо должно быть связано с княжной по имени Мария.

Сенсационное сокровище раскопали на кукурузном поле.

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Археологи обнаружили первую известную британскую мозаику, созданную в середине V в., на руинах римской виллы Чедуорт в Глостершире. Предполагается, что находка может изменить взгляд на историю Британии тех времен.

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