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пятница, 11 декабря 2020 18:30

Нашли мозаику, которая может изменить взгляд на историю Британии

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Нашли мозаику, которая может изменить взгляд на историю Британии
В Великобритании нашли мозаику, созданную за десятки лет после ухода римлян Фото: Nitional Trust

Археологи обнаружили первую известную британскую мозаику, созданную в середине V в., на руинах римской виллы Чедуорт в Глостершире. Предполагается, что находка может изменить взгляд на историю Британии тех времен.

Традиционно историки считали, что экономика Великобритании пошла на значительный спад в конце IV в. Ситуация ухудшилась после ухода римлян в 410 году. Функционеры, полководцы и солдаты легионов забирали с собой зарплату и остальные деньги, а оставшиеся на местах не получали их вовсе, ведь новые на остров не завозили. Тогда же население отказалось от дорогого импорта, роскошных ремесел и перешло к натуральному хозяйству. Крупные города и виллы покинули совсем или перепланировали. Начались "темные века", сообщает The History Blog.

Однако, по словам археологов, новые открытия во многих местах свидетельствуют о том, что многие административные районы пережили крах римского правления и приход к власти местных военачальников и в этом Чедворт не является каким-то уникальным.

Датировать мозаику помогли обнаруженные в так называемой комнате 28 виллы остатки угля и кости. По ним установили, что стены поместья заложили в 424 году, а следовательно мозаику могли положить только после того. На сегодняшний день ее почти утеряно, сохранились лишь края покрытые узором.

Ученые отмечают, что по качеству она значительно уступает более древним мозаикам, но ее возраст называют весомым доказательством того, что мозаичные работы выполняли и во времена отсутствия римской администрации и богатств, а жители виллы вели изящную жизнь еще десятки лет.

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В руинах 1600-летнего храма на юго-востоке Турции археологи раскопали почти уцелевший ранневизантийский мозаичный пол. Его планируют реставрировать и открыть для широкой публики. Мозаика содержит изображения геометрических фигур, животных, людей, сцены охоты, а также 9 строк, написанных древнесирийским письмом эстрангело. На некоторых человеческих фигурках начертаны названия месяцев "апрель" и "июнь".

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