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вторник, 15 декабря 2020 09:56

Нашли тронный зал царя Ирода, где танцевала принцесса Саломея

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Археологи нашли в Иордании тронный зал царя Ирода, который находился на берегу Мертвого моря в древней иудейской крепости Махерон.

Зал известен тем, что в нем танцевала принцесса Саломея, пишет Нaaretz.

Автор: haaretz.com
 

Начальный уровень пола не сохранился, но исследователи считают, что трон стоял на возвышении, на которое взбирались по лестнице.

Автор: haaretz.com
 

Эксперты восстановили 2 колонны, которые ранее поддерживали крышу зала, где танцевала принцесса Саломея на дне рождения своего отчима Ирода Антипы. Тот был настолько доволен ее танцем, что пообещал принцессе все, что она пожелает. Как описано в Евангелии, по совету матери, девушка попросила голову Иоанна Крестителя.

Автор: twitter.com/extrachelle
 

Ирода пожелание Саломеи огорчило, но он не смог нарушить своего обещания и приказал обезглавить Иоанна.

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Археологи обнаружили первую известную британскую мозаику, созданную в середине V в., на руинах римской виллы Чедуорт в Глостершире. Предполагается, что находка может изменить взгляд на историю Британии тех времен.

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