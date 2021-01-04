Мужчина нашел клад из более чем 1 тыс. золотых монет

В Великобритании нашли рекордный клад золотых кельтских монет Фото: BNPS

Орнитолог-любитель нашел клад с 1,3 тыс. золотых кельтских монет на поле в восточной Англии. Побил предыдущий рекорд, так как в 2008 году искателю удалось найти 850 подобных монет в графстве Саффолк.

В один вечер мужчина наблюдал за дракой канюка и нескольких сорок. Затем склонил голову и увидел на земле что-то блестящее. Сначала решил, что это металлическая шайба. Но когда расчистил землю, то взял в руки статер из чистого золота, сообщает Daily Mail.

Счастливчик побежал домой за лопатой, пакетами, металлоискателем и начал обследовать территорию. В течение нескольких часов наткнулся на сосуд с сотнями монет. Сообщил об этом СМИ, пожелав остаться анонимным.

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Эксперты-нумизматы указали, что монеты изготовили в 40-50 годах. Клад могли спрятать во время или после восстания королевы иценов Боудикки против римлян.

Находку назвали крайне важной для истории Великобритании. Общую стоимость монет оценили в более чем £800 тыс.

Недавно в польском Слушкуве у Калиша археологи нашли 6,5 тыс. серебряных монет в льняных мешочках, слитки серебра, фрагменты свинца, а также золотые перстни. Одно из колец принадлежало Марии - дочери киевского князя Владимира Святославича, младшей сестре Ярослава Мудрого, супруге польского князя Казимира I Реставратора, матери короля Польши Болеслава II. Находка датируется примерно 1105 годом.