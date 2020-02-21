В подземелье обнаружили святилище основателя Рима

В Риме нашли гипогей, возможно посвященный основателю города Фото: metronews.it

Археологи обнаружили в Риме подземный храм - гипогей. Возможно, посвящен основателю города Ромулу. Предполагают, что может быть одновременно храмом и гробницей.

Внутри нашли пустой саркофаг, который изготовили из того же вида туфа, что и знаменитый римский Капитолий. Длина находки составляет 1,4 м. Ее датировали VI в. до н.э., передает The Times.

Ученые отмечают, что гипогей было найдено в той части Форума, где, по преданию, хоронили Ромула, одного из легендарных основателей города. Это позволяет отнести находку к культу персонажа.

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Гипогеи обычно обустраивали даже под обычными жилыми домами. Известны случаи, когда внутри находили останки людей, в том числе тех, которые были кремированны.

Археологи нашли 30 свинцовых табличек с проклятиями на дне древнего колодца на кладбище Керамикос в Афинах. Им около 2,5 тыс. лет. Жители полиса практиковали "темную магию". Умершие преждевременно люди считались лучшими кандидатами для того, чтобы донести проклятие подземным богам.