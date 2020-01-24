В Петербурге начал выходить украинский журнал

В 1861 году начал выходить журнал "Основа". Фото: Википедия

24 января 1861 в Петербурге вышел первый номер украинского ежемесячного научно-литературного журнала "Основа".

Редактором журнала был Василий Белозерский. В публикации "Основы" участвовали Пантелеймон Кулиш, Николай Костомаров и другие.

В журнале печатались произведения художественной литературы, труды по истории, библиографии, документы, воспоминания, литературная критика и публицистика, рецензии, путевые заметки. В нем впервые опубликовали много произведений Тараса Шевченко, Леонида Глебова, Степана Руданского, Пантелеймона Кулиша, исторические труды Николая Костомарова. Костомаров в своих статьях отдельность украинцев от россиян и поляков.

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"Основу" внимательно читали русские жандармы. Они считали, что журнал поднимал национальное сознание украинцев и мог побудить их к восстанию против власти.

В следующем году журнал закрыли. Это произошло потому, что люди опасались переплачивать или жертвовать на журнал в условиях антиукраинской государственной политики.

15 января 1776 начал выходить журнал Gazette de Leopol - "Львовская газета". Она стала первым периодическим изданием на территории Украины. Газету печатали во Львове.