В пещере наткнулись на предупреждение о климатической катастрофе

Установили точный возраст австралийских гвион Фото: ukurier.gov.ua

Ученые установили возраст таинственных наскальких рисунков аборигенов в Кимберли, Австралия. Убеждены, что первобытные племена хотели предупредить последующие поколения о климатической катастрофе.

Тысячи абстрактных "танцующих фигур" выполнены красной охрой. Подобные больше не находили в наскальной живописи. Считали, что им от 5 - 17 тыс. лет. Но исследования крошечных кусочков окаменевшего древесного угля, который использовали осы для строительства гнезд указало, что их настоящий возраст около 12 тыс. лет, сообщает Урядовий Кур'єр.

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Именно этот период времени совпадает с периодом стремительного окончания ледникового периода в мезолите. Подъем уровня океана и морей привел к затоплению севера Австралии и половины региона Кимберли. Вероятно, древние художники изобразили хаос, охвативший их землю, и оставили послание и предупреждения о климатической катастрофе. Также исследователи установили, что стиль, в котором выполнены рисунки, просуществовал в этом районе не более 1 тыс. лет.

Шведские ученые расшифровали загадочную руническую надпись эпохи викингов, выбитую на камне 1200 лет назад. Текст на камне, находящемся у церкви Рекского прихода в коммуне Едесхег, рассказывает о климатической катастрофе.