В пещере нашли инструменты древних людей

Нашли непонятный артефакт. Фото: Vietnam Plus

В пещере во вьетнамском национальном парке Ba Be нашли инструменты древних людей.

Обнаружили артефакты неизвестного назначения, которым примерно 20 тыс. лет, сообщает портал Vietnam Plus.

Представители Института археологии Вьетнамской академии социальных наук говорят, что находки сделали в карстовых пещерах.

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"Мы наткнулись на множество артефактов из камня. В культурном слое, толщина которого составила около 50 сантиметров, было более пяти десятков каменных инструментов, возраст которых достигает двадцати тысяч лет. Особое внимание привлек странный артефакт, назначение которого пока остается тайной - плоская галька с двумя отверстиями диаметром около 12 мм", - отмечают археологи.

Археологи обнаружили остатки большого административного комплекса времен Иудейского царства в квартале Арнона в Иерусалиме. Находке около 2,7 тыс. лет.