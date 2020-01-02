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четверг, 02 января 2020 23:13

В парке нашли остатки корабля

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В парке нашли остатки корабля
В Стокгольме нашли древний корабль. Фото: Svensk Historia

В столице Швеции Стокгольме нашли остатки старинного корабля.

Их обнаружили районе к востоку от парка Кунгстредгорден при проведении работ по укреплению фундамента одного из домов XIX в. Эта местность несколько веков была заполнена водой, сообщает Svensk Historia.

Части деревянного корпуса корабля лежали под двором здания.

Корабль назывался "Самсон". Его построили по приказу шведского короля Карла IX в конце XVI в.

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В исторических архивах записи о "Самсоне" заканчиваются 1607 годом.

"Корабль бросили в начале XVII века. Вероятно, все движущиеся объекты с него сняли, а его оставили на берегу. В этом же районе мы нашли мусор, оставшийся от местных жителей того времени: монеты, куски стекла и керамики, а также глиняный шарик, который, возможно, был детской игрушкой", - рассказал археолог Филипп Тонемар.

У берегов Мексики археологи нашли древние якоря. Они могли быть на корабле завоевателя Эрнана Кортеса В месте находки в 1519 году высадилась эскадра Кортеса. Сейчас этот город Веракрус.

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