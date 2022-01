В озере нашли обломки корабля, с которым связана легенда о проклятии

Фото: Pen news

В озере Мичиган на севере США обнаружили обломки корабля.

Судно утонуло 350 лет назад, передает Daily Express.

Судно "Грифон" построил француз Рене-Робер Кавалье. С его помощью хотел добраться до торговых путей Китая и Японии. Но судно исчезло, доставляя мех.

Местные говорили, что корабль проклял шаман ирокезов.

Обломки обнаружили еще в 2018 году, но тогда исследователи не поняли его историческую роль. Теперь пара исследователей-любителей установила подлинную ценность артефакта. Об этом сообщили в книге Le Griffon and the Huron Islands - 1679: Our Story of Explorations and Discovery.

Точная причина крушения самолета не известна. Корабль мог утонуть в результате сильного шторма или после бунта моряков.

В Хорватии археологи идентифицировали остатки затонувшего корабля. Он является древнейшим затонувшим в Адриатическом море. Его обнаружили на дне у острова Иловик. Кораблем оказалось торговое судно, затонувшее более 2 тыс. лет назад.