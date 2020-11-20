В оккупированном Крыму нашли руины древней мастерской

У Херсонеса нашли глиняную мастерскую. Фото: РАН

Во время незаконных раскопок на мысе Хрустальном в Севастополе обнаружили большую гончарную мастерскую IV-III веков до нашей эры с печами для обжига и фрагментами керамики.

"Самой значительной находкой последней недели стал большой керамический производственный комплекс. Археологи расчистили четыре печи размером 3 на 3 метра для обжига керамики. В двух круглых печах обжигали посуду и амфоры, а две квадратные, вероятно, использовали для обжига черепицы", - сообщила пресс-служба Института археологии РАН.

Находку назвали чрезвычайно редкой . Гончарные производства были за пределами городов из-за риска возникновения пожаров. Ученые находят такие мастерские только случайно.

В одной из круглых печей нашли керамические грузила для ткацких станков с клеймами. В другой - небольшой керамический штамп для нанесения орнамента на глиняные изделия. У печей обнаружены несколько фрагментов бракованной черепицы и амфор.

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Херсонес экспортировал вино и ему постоянно требовались амфоры. В городе не могло не быть своего массового производства винной тары.

Подконтрольные оккупантам археологи на территории Крыма у села Льговское нашли череп эпохи бронзового века со следами трепанации. Хирург смог удачно провести операцию на большом участке кости.