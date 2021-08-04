В Одессе хотят снести уникальное здание

Одесса может навсегда потерять историческое здание типографии Фесенко Фото: Думская

В Одессе застройщик начал работы по демонтажу исторического здания типографии Фесенко. Во времена Украинской революции там выпускали первую государственную валюту.

Застройщик "Одесса-Сити" действует вопреки предписанию о незаконности сноса исторического здания, ссылаясь на решение суда. Предписание о запрете проведения строительных работ застройщик получил ранее от Министерства культуры и информационной политики, но Одесский окружной админсуд удовлетворил иск компании с требованием остановить его действие, передает "Укринформ".

Строители пригнали автокран и беспрепятственно начали демонтаж конструкций кровли. В полицию по поводу этого обратилась участница инициативы "Спасем типографию Фесенко" Лилия Андрющенко. Но правоохранители ничего не сделали для прекращения работ.

Вместе с тем представитель застройщика Олег Лавренюк сказал, что строители ведут "подготовительные работы" на территории исторического здания, а на это разрешение органов власти не нужно.

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Зданию "Цветы Украины" на ул. Сечевых Стрельцов в центре Киева 3 августа предоставили статус только что обнаруженного объекта культурного наследия. Так его спасли от застройщиков. Копию приказа Департамента охраны культурного наследия также направили в Минкульт. Ведомство должно внести объект в государственный реестр недвижимых памятников Украины. Любые работы на вновь обнаруженных объектах осуществляют исключительно при наличии письменного разрешения соответствующего органа охраны культурного наследия на основании согласованной с ним научно-проектной документации, напомнил чиновник.