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вторник, 03 августа 2021 14:51

Легендарное здание "Цветы Украины" защитили от застройщиков

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Легендарное здание &quot;Цветы Украины&quot; защитили от застройщиков
"Цветам Украины" предоставили охранный статус Фото: "Збережемо Квіти України"

Здание "Цветы Украины" на ул. Сечевых Стрельцов в центре Киева получило статус только что выявленного объекта культурного наследия.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Владимир Прокопов.

Копию приказа Департамента охраны культурного наследия также направили в Минкульт. Ведомство должно внести объект в государственный реестр недвижимых памятников Украины.

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"В течение месяца владелец должен заключить охранный договор на только что выявленный объект. Кроме того, "Цветы Украины" теперь подлежат защите в соответствии с законом "Об охране культурного наследия", - отметил Прокопов.

Любые работы на вновь выявленных объектах осуществляют исключительно при наличии письменного разрешения соответствующего органа охраны культурного наследия на основании согласованной с ним научно-проектной документации, напомнил чиновник.

12 июля начали демонтаж здания "Цветы Украины". В планах застройщика - превратить его в офисный центр с подземным паркингом. Усилиями активистов демонтаж остановили.

"Цветы Украины" выкупила международная компания Rockwill Group. Большую часть здания после обновления займут популярные коворкинги. Проект обойдется в 600 млн грн. Компания намерена осенью приступить к реконструкции объекта. Работы продлятся 18-24 месяцев.

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