В обуви уничтоженного нацистами ребенка нашли документы

Интересную находку заметили во время работ по сохранению обуви, принадлежащей жертвам немецкого нацистского лагеря Освенцим. В одном из детских ботинок найдены документы ребенка на венгерском языке.

Документ содержит имя и фамилию ребенка, маркировку транспорта и регистрационный номер ребенка в транспортном списке (Ba 541). Амос Штейнберг родился 26 июня 1938 года. Он жил в Праге. 10 августа 1942 года он был заключен вместе с родителями Людвигом и Идой в гетто Терезиенштадт под Прагой. Все они были депортированы в Освенцим.

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"Из сохранившихся документов следует, что мать и ее сын были депортированы в Освенцим на одном транспорте 4 октября 1944-го. Вполне вероятно, что их обоих убили в газовой камере после отбора", - сказала Анна Кубик из отдела музейных коллекций.

В общем немцы перевезли более 46 тыс.евреев из гетто Терезиенштадта в Освенцим. Около 18 тыс. из них были размещены в специальном семейном лагере Освенцим II-Биркенау.

Исследователи уже находили обувь с газетами, которые часто использовались как стельки или дополнительная изоляция. Обнаруженные документы сохранены и отправлены в коллекцию вместе с обувью.

Концентрационный лагерь Освенцим-Биркенау - один из крупнейших комплексов нацистских концлагерей, который с 20 мая 1940-го до 27 января 1945 года существовал вблизи города Освенцим, в 50 км от Кракова. После освобождения концлагеря часть бараков и зданий стали использовать как госпиталь для заключенных. Через два года на территории бывшего лагеря смерти организовали мемориальный комплекс. Его территории занесены в список мирового наследия ЮНЕСКО.