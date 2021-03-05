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суббота, 06 марта 2021 01:13

В музей вернули украденные 40 лет назад доспехи

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В музей вернули украденные 40 лет назад доспехи
Древние доспехи передали в Лувр. Фото: Bilmediklerimiz

2 элемента доспехов XVI века вернули в Лувр.

Их похитили почти 40 лет назад, сообщает BBC.

В музей вернули шлем и заднюю часть доспехов рыцаря эпохи Возрождения. Лувру их подарила семья Ротшильдов в 1922 году.

Украшенные золотом и серебром артефакты украли 31 мая 1983 при невыясненных обстоятельствах. Их обнаружили на прошлой неделе в регионе Бордо.

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По информации местной полиции, во Франции в статусе украденных культурных экспонатов находятся около 100 тыс. предметов.

Во французском городе Нанси представители Украины передали Франции картину художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель", которую похитили в 2018 году из музея.

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