В музей передали прижизненный портрет Ивана Франко

Фото: "Дом Франко"

"Дом Франко" во Львове получил прижизненный портрет писателя Ивана Франко.

Картину написал украинский живописец Фотий Красицкий, сообщил директор музея Богдан Тихолоз в Facebook.

"Бесценный дар для "Дома Франко". Портрет Ивана Франко работы Фотия Красицкого! Этот портрет в музей был передан семьей известного литературоведа, ученого-медиевиста Владимира Ивановича Крекотня из добрых рук госпожи Ольги Крекотня, за что ей составляем искреннюю благодарность", - написал он.

Крекотня вручила директору портрет во время встречи в Киеве.

"В нашей семье хранится прижизненный портрет Франко, написанный с натуры художником Фотием Красицким. Художник - наш непрямой родственник, он был женат на Анне Крекотень, сестрой моего родного деда по отцу Ивана Фотиевича", - рассказала она.

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После отмены карантина во Львове проведут публичную презентацию портрета.

25 февраля во Львовском национальном литературно-мемориальном музее Ивана Франко по случаю 150-летия поэтессы Леси Украинки выставили на обозрение ее фото 1901 года. Это фото сама Леся и все близкие его считали самым лучшим.