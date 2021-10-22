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суббота, 23 октября 2021 00:46

В музей передали прижизненный портрет Ивана Франко
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"Дом Франко" во Львове получил прижизненный портрет писателя Ивана Франко
Фото: "Дом Франко"
Картину написал украинский живописец Фотий Красицкий
Картину передала семья Крекотни

"Дом Франко" во Львове получил прижизненный портрет писателя Ивана Франко.

Картину написал украинский живописец Фотий Красицкий, сообщил директор музея Богдан Тихолоз в Facebook.

"Бесценный дар для "Дома Франко". Портрет Ивана Франко работы Фотия Красицкого! Этот портрет в музей был передан семьей известного литературоведа, ученого-медиевиста Владимира Ивановича Крекотня из добрых рук госпожи Ольги Крекотня, за что ей составляем искреннюю благодарность", - написал он.

Крекотня вручила директору портрет во время встречи в Киеве.

"В нашей семье хранится прижизненный портрет Франко, написанный с натуры художником Фотием Красицким. Художник - наш непрямой родственник, он был женат на Анне Крекотень, сестрой моего родного деда по отцу Ивана Фотиевича", - рассказала она.

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После отмены карантина во Львове проведут публичную презентацию портрета.

25 февраля во Львовском национальном литературно-мемориальном музее Ивана Франко по случаю 150-летия поэтессы Леси Украинки выставили на обозрение ее фото 1901 года. Это фото сама Леся и все близкие его считали самым лучшим.

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