В музее выставили отреставрированные старинные иконы

 
Ексклюзивы
1/5
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 729
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Просмотров: 351
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Просмотров: 90
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 621
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Просмотров: 432
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Просмотров: 1188
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 4032
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 819
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 342
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 1134
Фото
Все фото
4
16
7
9
3
Люди заступились за панно, созданное в советское время
Люди заступились за панно, созданное в советское время
Каким было самое популярное туристическое место Австрии 130 лет назад
Каким было самое популярное туристическое место Австрии 130 лет назад
В захоронении погибшего в 1941 году солдата нашли медальон с его данными
В захоронении погибшего в 1941 году солдата нашли медальон с его данными
Как выглядел украинский замок, который сожгли россияне - подборка фото
Как выглядел украинский замок, который сожгли россияне - подборка фото
&quot;Две правды&quot;: в СССР объявили о начале космической эры
"Две правды": в СССР объявили о начале космической эры
Видео
Все видео
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Мирную демонстрацию разогнали саперными лопатами
Мирную демонстрацию разогнали саперными лопатами
Нашли высеченную на камне древнюю карту части Европы
Нашли высеченную на камне древнюю карту части Европы
Террористы захватили Донецк
Террористы захватили Донецк
Фонд гарантирования вкладов продает старинные золотые монеты
Фонд гарантирования вкладов продает старинные золотые монеты
Интервью
1/5
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 729
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 621
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 855
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2943
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 783
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
13 апреля 2021
Просмотров: 324
Квартиранти
– Тобі треба допомога? – запитую Юлю, яка орендує квартиру по сусідству. – Ти про що? – знімає окуляри й робить ...
среда, 14 апреля 2021 01:13

В музее выставили отреставрированные старинные иконы

  Комментировать

В Кропивницком в областной музей искусств после реставрации вернули 3 иконы, датированные XVIII-XX вв.

Отреставрировали иконы "Крещение или Богоявление Господне", "Усекновение главы Святого Иоанна Предтечи" и "Богородица Почаевская", передает "Общественное".

Вместе с иконами отреставрировали еще 4 графических произведения XIX в. Работы восстанавливали в Харьковском филиале национального исследовательского реставрационного центра Украины.

"Иконы и картины реставрировали от одного до двух лет. Реставрация была бесплатной. В каждой из этих работ своя история, например, иконы в свое время передали нам из некоторых храмов. С понедельника начнем цеплять крепления к этим работам и готовы показать их нашим посетителям в сакральном зале музея", - сообщила директор музея Татьяна Ткаченко-Суханова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали отреставрированную картину фламандского художника

На реставрацию увезли еще 13 работ - 2 иконы и 11 картин.

"Мы не можем просто так взять и увезти картины на реставрацию. Сначала обращаемся в реставрационный центр, предоставляем фотографии и описания проблем, и уже потом, когда нам согласовывают, отвозим на реставрацию. Например, небольшие иконы нам восстанавливают в Харькове, большие в Одессе", - добавила директор.


Во Львовском историческом музее обнаружили изображение неизвестного мужчины с монетами под портретом польского короля Яна III Собеского. Согласно музейными актами картина датируется XIX в. Полотно решили реставрировать и обнаружили скрытый портрет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В музее выставили отреставрированные старинные иконы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
13
 Просмотров: 10764
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
3
 Просмотров: 8577
Народные приметы 13 апреля: сегодня узнаем, будет ли теплым лето
Народные приметы 13 апреля: сегодня узнаем, будет ли теплым лето Просмотров: 4851
В ТКГ назвали условие для завершения оккупации Донбасса военным путем
В ТКГ назвали условие для завершения оккупации Донбасса военным путем Просмотров: 4788
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
 Просмотров: 4032
История
Опубликовали данные о 601 репрессированном украинце
Опубликовали данные о 601 репрессированном украинце Просмотров: 162
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
5
 Просмотров: 432
Люди заступились за панно, созданное в советское время
Люди заступились за панно, созданное в советское время
4
 Просмотров: 639
Каким было самое популярное туристическое место Австрии 130 лет назад
Каким было самое популярное туристическое место Австрии 130 лет назад
16
 Просмотров: 792
Начали депортировать жителей Западной Украины
Начали депортировать жителей Западной Украины
 Просмотров: 270
Больше всего комментируют
8
СМИ раскрыли цель визита госсекретаря США в Брюссель
6
У "слуг" стало больше гривен "под матрасом"
5
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
4
"Избежать ошибок 2014 года" - Кулеба со Столтенбергом собрались в штабе НАТО
3
"Таких грубых вмешательств в работу НАБУ не было" - Сытник
Голосов: 798
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть