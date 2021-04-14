В музее выставили отреставрированные старинные иконы

В Кропивницком в областной музей искусств после реставрации вернули 3 иконы, датированные XVIII-XX вв.

Отреставрировали иконы "Крещение или Богоявление Господне", "Усекновение главы Святого Иоанна Предтечи" и "Богородица Почаевская", передает "Общественное".

Вместе с иконами отреставрировали еще 4 графических произведения XIX в. Работы восстанавливали в Харьковском филиале национального исследовательского реставрационного центра Украины.

"Иконы и картины реставрировали от одного до двух лет. Реставрация была бесплатной. В каждой из этих работ своя история, например, иконы в свое время передали нам из некоторых храмов. С понедельника начнем цеплять крепления к этим работам и готовы показать их нашим посетителям в сакральном зале музея", - сообщила директор музея Татьяна Ткаченко-Суханова.

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На реставрацию увезли еще 13 работ - 2 иконы и 11 картин.

"Мы не можем просто так взять и увезти картины на реставрацию. Сначала обращаемся в реставрационный центр, предоставляем фотографии и описания проблем, и уже потом, когда нам согласовывают, отвозим на реставрацию. Например, небольшие иконы нам восстанавливают в Харькове, большие в Одессе", - добавила директор.





Во Львовском историческом музее обнаружили изображение неизвестного мужчины с монетами под портретом польского короля Яна III Собеского. Согласно музейными актами картина датируется XIX в. Полотно решили реставрировать и обнаружили скрытый портрет.