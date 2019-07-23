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вторник, 23 июля 2019 11:59

В море нашли корабль, которому 500 лет

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В море нашли корабль, которому 500 лет
В Балтийском море нашли военный корабль XVI в. Фото: thehistoryblog.com

Международная группа археологов нашла в Балтийском море затонувший в начале XVI в. корабль. Он сохранился в исключительно хорошем состоянии. Поэтому может оказаться наиболее сохранившихся кораблем раннего Нового времени, который когда-либо находили.

Впервые его заметили моряки на экране гидролокатора в 2009-м. Но решили не обращать на это внимания. Археологи узнали о нем только в начале 2019-го, когда на дно спустили роботизированную камеру, сообщает The History Blog.

Исследованием находки занялись ученые из университета Саутгемптона, Института морской археологии и Королевского технологического университета в Стокгольме, Швеція. Использование новых технологий позволило сделать снимки с высоким разрешением.

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Уцелел весь корпус от киля до верхней палубы, мачты, бушприт, некоторые части стоячего такелажа. Сохранены даже трюмный насос и деревянный кабестан, служивший для подъема якоря. На бортах корабля установлены орудия.

Тип найденного корабля больше похож на датский военный корабль Gribshunden, затонувший у берегов Швеции в 1495 году. Но Gribshunden сгорел, а на этом корабле не видно следов пожара. Члены экспедиции пока называют его Okänt Skepp, что означает по-шведски "неизвестный корабль"

Остатки римского торгового судна после кораблекрушения обнаружили дайверы на побережье города Протараса на Кипре. Это первая находка древнеримского корабля, найденная в прибрежных водах острова.

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