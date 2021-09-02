В могиле вельможи археологи обнаружили останки лошадей, коров, овец и собаки

 
Ексклюзивы
1/5
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Просмотров: 279
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
Просмотров: 1269
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
Просмотров: 459
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
Просмотров: 225
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
Просмотров: 2403
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Просмотров: 1827
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Просмотров: 9766
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
1 Просмотров: 2790
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
1 Просмотров: 1017
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Просмотров: 297
Фото
Все фото
12
7
5
4
13
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Как японцы подписывали акт о капитуляции 1945 года - фото
Как японцы подписывали акт о капитуляции 1945 года - фото
Какими могли быть гривны 1996-го - эскизы
Какими могли быть гривны 1996-го - эскизы
Нашли следы древнего украинского замка
Нашли следы древнего украинского замка
Какими увидели украинцев в отдаленных селах этнографы в 1960-х - подборка фото
Какими увидели украинцев в отдаленных селах этнографы в 1960-х - подборка фото
Видео
Все видео
В Украине начали денежную реформу
В Украине начали денежную реформу
В польскую армию ушли служить 120 тыс. украинцев
В польскую армию ушли служить 120 тыс. украинцев
Выпустили фильм о военном перевороте во Львове
Выпустили фильм о военном перевороте во Львове
На строительстве завода нашли древнее поселение
На строительстве завода нашли древнее поселение
Нашли печать князя с изображением святых
Нашли печать князя с изображением святых
Интервью
1/5
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 369
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 981
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 1953
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
1 Просмотров: 1071
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 1071
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
02 сентября 2021
Просмотров: 63
Мітки
Є предмети, що не годяться для серйозного обдумування, бо вони ходять тільки порожняком, а як їх перевантажиш смислом, то перекинуться й потонуть, ...
четверг, 02 сентября 2021 15:53

В могиле вельможи археологи обнаружили останки лошадей, коров, овец и собаки

  Комментировать

На месте древней турецкой крепости Чавуштепе обнаружили могилу мужчины, похороненного с животными. Находке около 2,8 тыс. лет.

Археологи считают, что захоронение принадлежало представителю военной или правящей знати государства Урарту. Уникальность находки заключается в том, что это первый случай захоронения человека с животными среди всех урартских памятников. Рядом с мужчиной лежали четыре коня, корова, овца и собака, сообщает The History Blog.

"Во время исследований мы нашли гробницу в первоначальном виде. Видели мужчину, похороненного со своими животными. Рядом с ними лежали глиняные изделия. Здесь мы также нашли масляную лампу, которую никогда раньше не видели", - рассказал археолог Рафет Чавушоглу.

Автор: Anadolu Agency
  Погребение мужчины с животными назвали необычным
Погребение мужчины с животными назвали необычным

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Простреленное колено и порубленная грудь - нашли захоронение амазонки из Урарту

Гробницу нашли во время раскопок некрополя крепости. В прошлом году там обнаружили останки ребенка с драконьими браслетами. Крепость построил царь Урарту Сардури II (765-735 до н. э.). На ее территории расположены руины царского дворца, храма, хозяйственных построек и крепостных стен.

Летом 2020 года археологи раскопали скелет ребенка с драконьими браслетами в древнем некрополе крепости Чавуштепе недалеко от города Ван на востоке Турции. Возраст захоронения оценили в около 2,7 тыс. лет.

На момент смерти ребенку было три года. Шею скелета украшало роскошное ожерелье, а у черепа стояла миска с подношениями. Хорошо обработанные медные браслеты с драконьими головами называют уникальной находкой для региона. По словам археологов, роскошный погребальный инвентарь доказал, что элита Урарту хоронила детей с особой тщательностью, чтобы подготовить их к загробной жизни.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В могиле вельможи археологи обнаружили останки лошадей, коров, овец и собаки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
сентября

Украинский генерал поставил подпись на акте о капитуляции

Пожар уничтожил половину города

Самое читаемое
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
8
 Просмотров: 22933
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
4
 Просмотров: 11079
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
47
 Просмотров: 9766
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
 Просмотров: 8407
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
 Просмотров: 6498
История
Из львовского музея похитили древние книги
Из львовского музея похитили древние книги Просмотров: 81
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
12
 Просмотров: 279
Как японцы подписывали акт о капитуляции 1945 года - фото
Как японцы подписывали акт о капитуляции 1945 года - фото
7
 Просмотров: 1080
Переиздали Евангелие Мазепы
Переиздали Евангелие Мазепы 1 Просмотров: 126
Какими могли быть гривны 1996-го - эскизы
Какими могли быть гривны 1996-го - эскизы
5
 Просмотров: 1755
Больше всего комментируют
4
Зеленский рассказал о путях привлечения США к "нормандскому формату"
2
Сегодня чтим икону, которая вдохновляла казаков в бою
2
Появились детали переговоров Зеленского и Байдена
1
Кулеба оценил визит Зеленского в США
1
"Мы еще поборемся"- Зеленский о "Северном потоке-2" и гарантиях от США
Голосов: 296
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) четыре
  • 2) два
  • 3) одно
Просмотреть