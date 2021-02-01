В Лондоне выступили в защиту Украины

1 февраля 1939 года британский журналист Ланселот Лоутон выступил в Лондоне с большим докладом "Украина: самая большая проблема Европы". Рассказал о положении Украины, изложил ее историю, доказывал важность Украины для Европы и необходимость для нее полной международной поддержки.

Подобный доклад "Украинский вопрос" произнес еще в 1935 году в Палате Общин парламента Великобритании. Тогда отмечал несправедливость Версальской системы в отношении Украине, говорил об украинском-польском противостоянии, большевистских репрессиях и спланированном Голодоморе.

Доклад 1939 года подготовил в ожидании возможной войны в Европе и произнес его перед представителями Ближнего и Средневосточный общества. Речь начал с того, что Украина совсем неизвестная для Запада страна, но оказалась в центре мирового внимания и от решения украинской проблемы будет зависеть судьба Европы. Отметил, что об этой "неизвестности" для мира хорошо позаботились ее поработители. Первой вспомнил Московию, которая сама себя назвала Советским Союзом.

"Из всех стран, подчиненных Советскому Союзу, Украина наибольшая и важнейшая. Расположена между двумя большими системами гор - Кавказом i Карпатами - на востоке она граничит с Азией, на западе вжимается в Центральную Европу, а на юге, с черноморских берегов, имеет доступ к средиземноморскому бассейну. Любая серьезная попытка со стороны Украины сбросить поработителей и объединить свои четыре разделенные части в одно независимое Украинское государство непременно вызовет настоящую панику.

Если же Украине в этом повезет, то на востоке Европы появится государство, по территориям и населению второе после России. Оно повлияло бы, и почти решающим образом, на судьбу большевизма в Советском Союзе, а возможно, и национал-социализма в Германии", - произносил Лоутон.

Автор: likbez.org.ua Журнал "Look". Карта с надписью "Следующая европейская война начнется в Украине"

Причину трагедии Украины видел в отрицании поработителями существования украинской нации. Опроверг тезис, якобы украинский национализм не имеет глубоких корней. Основательно изложил исследованную им самостоятельно историю Украины со времен Руси до казачества, с которого формировался костяк украинской нации, осмотрел времена порабощения в Российской империи, времена УНР и современные ему события.

"Как только Москва закрепила власть над Украиной, она изменила свое название с "Московии" на "Россию". Чтобы сохранить себя физически, высшие классы Украины должны были делать то, что от них требовалось, то есть поддаться русификации и полонизации. Но в народе, промеж крестьянством, украинский национализм продолжал жить. Если украинской нации не существовало, в чем пытаются убедить нас русские, то почему тот гнет и та русификация должны были осуществляться с такой последовательностью и жестокостью?", - сделал он выводы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В городе Эмс подписали ограничения на использование украинского языка

Украинское крестьянство признавал главным носителем национального духа и государственных традиций.

Рассматривал Ланселот Лоутон и экономические аспекты. Отметил колониальный грабеж Украины Россией. Однако, после Голодомора 1932-33 годов, главными ресурсами называл не зерно, а украинский уголь, чугун и другое сырье.

Относительно поляков отмечал, что те убеждены якобы обладая Галичиной, Волынью и Полесьем защитят себя от Советской России. Но не представляли, что лучшей формой защиты будет довольная украинская Галичина.

Отдельно рассмотрел и Украинские земли под властью Чехословакии и Румынии.

Автор: freedomforukraine.wordpress.com Этнографическая карта Украины

"Разделенная между четырьмя государствами Украина интересует очень многих; украинская проблема большая i сложная, но в плетении перекрестных тенденций можно распознать ее истинную природу. Украинцы - сельский народ. Именно по этой причине их всегда унижали. Цели века они были под властью россиян, поляков и евреев. Их города и промышленность почти полностью принадлежали этим народам. В каком почтении среди соседей были сами украинцы и их труд, свидетельствует тот факт, что еврейские родители советовали своим сыновьям никогда не становиться тружениками на пашне.

Украинцы имеют большие боевые и военные традиции. И я хотел бы добавить, что хоть эти люди не лишены многих недостатков, у них есть все хорошие свойства крестьянского народа, и немало великих талантов, включая научные, художественные, музыкальные - и на самом деле все полезные способности", - отмечал журналист.

Он отметил заинтересованность в Украине немцев и их веру в то, что только они могут предоставить Украине внешнюю помощь. Предусматривал будущую экспансию. Советовал Великобритании встать на стороне Украины и каждого государства, которое готово ей помогать.

Будущую Европу Лоутон видел в равноправном и демократическом сосуществовании вновь возникших, малых и традиционных великих европейских держав. Дальнейшие проблемы таких стран, как Украина, должны были обязательно решать в "новом духе и новыми способами".

16 декабря 1930 года 65 депутатов британского парламента подписали петицию и обратились в Лигу Наций с требованием расследовать преступления польской пацификации украинцев в Галичине. Призвали собственное правительство поддерживать все петиции и жалобы о положении украинцев в Польше. Такие петиции начали поступали в Лигу Наций с сентября того же года. Украинцы собирали их в самой Польше, в Чехословакии, Германии, Франции, в США и Канаде.