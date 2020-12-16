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среда, 16 декабря 2020 12:09

Британские депутаты инициировали расследование преступления против украинцев

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Британские депутаты инициировали расследование преступления против украинцев
Британские депутаты требовали расследования пацификации украинцев в Галичине Фото: coollib.com

16 декабря 1930 года 65 депутатов британского парламента подписали петицию и обратились в Лигу Наций с требованием расследовать преступления польской пацификации украинцев в Галичине. Призвали собственное правительство поддерживать все петиции и жалобы о положении украинцев в Польше.

Такие петиции начали поступали в Лигу Наций с сентября того же года. Украинцы собирали их в самой Польше, в Чехословакии, Германии, Франции, в США и Канаде. К сбору присоединился Союз демократического контроля из Великобритании. Однако, только подписи и обращение депутатов мощной и влиятельной страны дали толчок к рассмотрению дела.

В январе 1931 года при Лиге Наций сформировали "комитет трех", состоящий из уполномоченных Великобритании, Италии и Норвегии. Они и начали проводить расследование.

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Откровенному признанию пацификации преступлением и объективному расследованию помешала ОУН, представители которой активизировались весной 1931 года. Они осуществляли теракты и совершали подрывные акции, что позволило полякам возложить вину за начало "вынужденного умиротворения" украинцев на организацию. Лига Наций приняла все польские аргументы.

В результате Польша пообещала наказать виновных, выразила сожаление по поводу кампании и отказа выплачивать компенсации пострадавшим.

Польское правительство 16 сентября 1930-го начало пацификацию - насильственное умиротворение украинцев Галичины. Акция была ответом на погромы польских имений активистами Организации украинских националистов.

Пацификация охватила около 450 сел и городков. Проводили ее глава правительства Польши маршал Юзеф Пилсудский и министр внутренних дел Фелициан Славой-Складовский. Поводом стали протесты украинцев в Галичине относительно польского господства. Ответственность за это возлагали на ОУН и Украинскую военную организацию. Поляки хотели ослабить украинские политические силы в крае. Задействовали более 1 тыс. полицейских, военную кавалерию и вспомогательные подразделения.

Село окружало войско, мужчин собирали и по очереди били - обычно давали по 25 буков. Бывало, чтобы унизить, бросали в ямы с навозной жижей. Якобы ища оружие, разрушали дома, общественные читальни и кооперативы. Рассыпали муку, доливали к ней керосина, вспарывали подушки и перины. Поляки ликвидировали украинские организации "Сич", "Пласт", "Сокол", разгромили "Просвиту" и кооперативы. Украинские политические деятели, поддержанные митрополитом Андреем Шептицким, просили прекратить террор против населения. Поляки провели более 5 тыс. карательных акций над украинскими поселками и городами.

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Дата
16
декабря

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