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среда, 02 декабря 2020 18:22

В лесу нашли средневековое холодное оружие

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В лесу нашли средневековое холодное оружие
Чем называется скин-зу, что означает "черный" или "скрытый нож". Фото: thehistoryblog.com

В Шотландии местный житель города Пеникьюик Крейг Джонстон нашел средневековое оружие. На чем человек наткнулся в лесу. Он был в земле, выглядел как металлический конус с геральдической лилией.

Когда человек очистил и открыл чем, лезвие легко вышел из ножен вместе с 2 кусками кожи, которые защищали оружие от износа, пишет The History Blog.

Чем называется скин-зу, что означает "черный" или "скрытый чем" на гэльском языке. Это вариант скрытого оружия, использовавшегося дворянами, столь маленькой, что ее можно было легко спрятать в рукавах или поясе.

Оружие с лезвием имеет всего 7,62 см длиной. Изготовлена ​​из высококачественного лезвия с полой заточкой. Ручка в форме геральдической лилии из бронзы, которая, возможно, сначала была позолоченная.

Эксперт, исследовавший нож, решил, что он датируется XVI в. Другие историки оценили его как "относительно современный". Но Крейг Джонстон провел радиоуглеродную датировку оружия за свой счет и обнаружил, что объект был намного старше. Кожа датируется периодом между 1191 и 1273 годами.

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Археологи обнаружили массовое позднесредневековая захоронения 20 человек в городе Вианен, Нидерланды. Заметили его, наблюдая за строительством нового городского канала.

Все останки принадлежали мужчинам в возрасте 15-30 лет. Ученые рассказывают, что могильник расположен за стенами уничтоженного пожаром 1696-го городского замка Батештайн, на месте замковых конюшен. Поскольку людей хоронили одновременно, составляли штабелями в одном месте, они могли умереть от чумы, холеры или погибнуть в бою.

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