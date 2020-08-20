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четверг, 20 августа 2020 12:14

В лесу нашли камни с трезубцами

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Местный житель наткнулся на камни с трезубцами в лесу недалеко от поселка Лужки Ивано-Франковской области.

О находке мужчина сразу же сообщил поисковикам, которые и прибыли на место. На одной из полян исследователи увидели несколько камней, заложенных ветвями. На обоих были выбиты национальные символы. Руководитель "Памяти" историк Василий Тымкив считает, что изображения датированы 1920-1930 годами, передает "Блиц-инфо".

Автор: blitz.if.ua
  На камнях нашли трезубцы, которые могли оставить члены украинских молодежно-патриотических организаций первой половины XX в.
На камнях нашли трезубцы, которые могли оставить члены украинских молодежно-патриотических организаций первой половины XX в.

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"В центре рисунка просматривается изображение креста. Есть версия, что изобразили это примерно в 1920-1930-х. Ведь трезубец с крестом изображался именно тогда. Такая традиция оставалась живой до 1940-1950 годов. Это могли сделать члены молодежной организации "Пласт", сочетающей в себе христианские и национальные ценности. Сбоку на первом камне просматривается кириллическая буква "К". Сложно сказать, что она могла значить. Возможно, инициал куреня", - отмечает исследователь.

Глава Витвицкий ОТГ Николай Шикор рассказал, что рядом находилась старшинская школа УПА. В ней людей готовили к сопротивлению московскому агрессору.

В июне 2020 года туристы нашли в Карпатах каменные глыбы с петроглифами. На них Василий Фицак вместе с друзьями наткнулся на дороге с полонины Глистовата в Перкалабе, недалеко от границы с Румынией. Историк и археолог Тарас Ткачук предположил, что знаки могли наскрести иконоборцы VIII-IX в., которые подвергались гонениям, или богомилы - представители антиклерикального движения, действовавшего на Балканах в X-XV в.

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