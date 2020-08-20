В лесу нашли камни с трезубцами

Местный житель наткнулся на камни с трезубцами в лесу недалеко от поселка Лужки Ивано-Франковской области.

О находке мужчина сразу же сообщил поисковикам, которые и прибыли на место. На одной из полян исследователи увидели несколько камней, заложенных ветвями. На обоих были выбиты национальные символы. Руководитель "Памяти" историк Василий Тымкив считает, что изображения датированы 1920-1930 годами, передает "Блиц-инфо".

Автор: blitz.if.ua На камнях нашли трезубцы, которые могли оставить члены украинских молодежно-патриотических организаций первой половины XX в.

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"В центре рисунка просматривается изображение креста. Есть версия, что изобразили это примерно в 1920-1930-х. Ведь трезубец с крестом изображался именно тогда. Такая традиция оставалась живой до 1940-1950 годов. Это могли сделать члены молодежной организации "Пласт", сочетающей в себе христианские и национальные ценности. Сбоку на первом камне просматривается кириллическая буква "К". Сложно сказать, что она могла значить. Возможно, инициал куреня", - отмечает исследователь.

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