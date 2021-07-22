В крепости нашли уцелевшее пушечное ядро

В Белгород-Днестровской крепости в Одесской области археологи нашли уцелевшее каменное ядро.
Находку передали в музей крепости, сообщает "Суспільне".
"Мы продолжаем исследования улицы Римского периода, которую обнаружили в прошлом году, двух зданий и участка античной оборонительной стены в юго-западной части крепости", - сообщил заведующий кафедрой истории Украины Южноукраинского национального педагогического университета им. Ушинского Андрей Красножон.
Турецкое ядро археологи нашли 21 июля.
"Это целое ядро, без повреждений. Оно среднего калибра, так как были ядра большего размера. Самое большое каменное ядро, из найденных в Аккермане, достигало калибра 670 мм и весило почти пол тонны", - пояснил Красножон.
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Такие ядра войско Османской империи использовало во время осады Белгород-Днестровский в 1484 году.
В Гражданском дворе Белгород-Днестровской крепости нашли древний мусульманский бумажный оберег. Такие амулеты назывались тумарами. Это свернутый в треугольник листочек бумаги со строками из Корана. Ему не менее 300 лет.
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