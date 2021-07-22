В крепости нашли уцелевшее пушечное ядро

Автор: Facebook/Андрей Красножон В Белгород-Днестровской крепости нашли ядро, которое использовали турецкие войска

В Белгород-Днестровской крепости в Одесской области археологи нашли уцелевшее каменное ядро.

Находку передали в музей крепости, сообщает "Суспільне".

"Мы продолжаем исследования улицы Римского периода, которую обнаружили в прошлом году, двух зданий и участка античной оборонительной стены в юго-западной части крепости", - сообщил заведующий кафедрой истории Украины Южноукраинского национального педагогического университета им. Ушинского Андрей Красножон.

Турецкое ядро ​​археологи нашли 21 июля.

"Это целое ядро, без повреждений. Оно среднего калибра, так как были ядра большего размера. Самое большое каменное ядро, из найденных в Аккермане, достигало калибра 670 мм и весило почти пол тонны", - пояснил Красножон.

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Такие ядра войско Османской империи использовало во время осады Белгород-Днестровский в 1484 году.

В Гражданском дворе Белгород-Днестровской крепости нашли древний мусульманский бумажный оберег. Такие амулеты назывались тумарами. Это свернутый в треугольник листочек бумаги со строками из Корана. Ему не менее 300 лет.